21 мая 2022 г.
ПОЛИТИКА
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21 мая —день памяти изгнания черкесов и всех жертв Кавказской войны
158 лет назад закончилась Кавказская война - самая продолжительная и одна из самых тяжелых в истории Российской империи. Она привела к смерти сотен тысяч человек, значительная часть народов Северного Кавказа погибла, порядка 90% оставшихся в живых адыгов были депортированы. #деньпамяти #черкесы #адыги #trtнарусском
21 мая —день памяти изгнания черкесов и всех жертв Кавказской войны / Others
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