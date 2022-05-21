21 мая —день памяти изгнания черкесов и всех жертв Кавказской войны

158 лет назад закончилась Кавказская война - самая продолжительная и одна из самых тяжелых в истории Российской империи. Она привела к смерти сотен тысяч человек, значительная часть народов Северного Кавказа погибла, порядка 90% оставшихся в живых адыгов были депортированы. #деньпамяти #черкесы #адыги #trtнарусском