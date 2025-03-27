Спустя более недели после начала украинского наступления в западной части Белгородской области РФ бои продолжаются, несмотря на заявления Москвы об отражении атаки. По данным аналитиков, ВСУ удалось продвинуться в районе сел Демидовка, Прилесье и Поповка, где сейчас фиксируются наиболее ожесточенные столкновения.

По оценке Института изучения войны (ISW), украинская армия использует точечные удары по командным пунктам, мостам, вертолётам и складам.

Как отмечают наблюдатели, речь идет о действиях ограниченных по масштабу сил — предположительно менее батальона (до 500 человек). Сама операция, по мнению аналитиков, может выполнять сразу несколько целей: ослабление давления на соседнюю Сумскую область и усиление позиций Киева на переговорах о перемирии.

Хотя темпы продвижения ВСУ значительно ниже, чем в аналогичной операции в Курской области в августе 2024 года, пророссийские военные блоги, включая близкие к силовикам «Рыбарь» и «Два майора» подтверждают, что Москва вынуждена «растягивать» свои силы на отражение этих атак.

По сообщениям, к месту прорыва границы стягиваются лучшие украинские подразделения и поставленные США бронемашины Bradley.

По мнению экспертов, Украина, несмотря на ограниченные ресурсы и неопределенность с поставками западной помощи, может закрепиться на этом участке, создав буферную зону и усилив давление на РФ перед грядущими этапами переговоров.