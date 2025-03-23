ПОЛИТИКА
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Папа Франциск идет на поправку?
Понтифик впервые появился на публике после тяжелой пневмонии
Папа Франциск идет на поправку?
pope / AP
23 марта 2025 г.

После пяти недель в больнице с диагнозом двусторонняя пневмония папа римский Франциск в воскресенье впервые показался на публике — он вышел к окну клиники «Агостино Джемелли» в Риме, чтобы поприветствовать верующих.

Понтифик был в инвалидной коляске, помахал рукой и показал большой палец вверх. Затем слабым голосом коротко обратился к собравшимся и вскоре был возвращен в палату.

Ожидается, что Франциск вскоре покинет больницу и будет переведен в свою резиденцию в Санта-Марте, где ему предстоит не менее двух месяцев восстановления.

Как сообщили врачи на экстренной пресс-конференции в субботу, понтифик избавился от инфекции, но пока не сможет встречаться с людьми и обязан соблюдать полный покой.

По словам Серджо Альфьери, заведующего отделением хирургии больницы Джемелли, инфекция была серьезной, и в двух случаях Франциск находился близок к границе жизни и смерти.

Врачи отметили, что затрудненная речь, прозвучавшая в том сообщении, была временным последствием воспаления, и со временем голос понтифика полностью восстановится. Во время выздоровления, по их словам, папе Франциску потребуется только «базовая поддержка».

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