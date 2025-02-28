ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Обойдутся без Украины
США и Россия заявили, что не намерены обсуждать Украину на встрече в Стамбуле
Обойдутся без Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров / AFP
28 февраля 2025 г.

В Стамбуле начались переговоры между США и Россией по вопросам работы их дипломатических миссий, став очередным шагом к сближению двух стран. Однако в Госдепе подчеркнули: Украина не входит в повестку обсуждений.

Встреча проходит на фоне кардинального изменения американской политики: Дональд Трамп отказался от стратегии изоляции Москвы, проводимой Джо Байденом, и сосредоточился на восстановлении связей с Кремлем. Этот поворот начался после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным 12 февраля и встречи делегаций двух стран в Эр-Рияде на прошлой неделе.

Решение США возобновить дипломатический диалог вызвало тревогу среди европейских союзников. Однако в Вашингтоне настаивают, что переговоры носят технический характер и касаются исключительно вопросов работы посольств.

«Политические и военные вопросы не обсуждаются. Украины в повестке нет», — заявил представитель Госдепа.

Тем не менее встреча в Стамбуле рассматривается как проверка готовности Москвы к конструктивному взаимодействию. «Либо вопросы будут решены, либо нет. Скоро станет ясно, насколько Россия готова действовать добросовестно», — добавил дипломат.

С российской стороны переговоры возглавляет директор Североатлантического департамента МИД Александр Дарчиев. По данным «Коммерсанта‎»‎, именно его прочат в будущие послы России в Вашингтоне — якобы его кандидатуру уже одобрил МИД и президент Путин, теперь дипломат ждет агремана со стороны США.

С американской стороны в переговорах участвует заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Основное внимание уделяется визовым вопросам, банковскому обслуживанию дипломатов и кадровым проблемам, которые обострились после многолетних взаимных высылок сотрудников и конфискаций дипломатической собственности.

Лавров ранее заявил, что восстановление нормального функционирования посольств покажет, насколько быстро стороны могут находить компромиссы. Однако дальнейшее потепление в отношениях остается под вопросом.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us