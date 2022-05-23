В Болгаре представлен самый большой в мире печатный Коран

В Музее ислама города Болгара в рамках торжественных мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, представили самый большой в мире печатный Коран. Его изготовили по заказу Татарстана в 2011 году в Италии. Вес священной книги — 500 кг, размеры 2 м на 1,5 м в закрытом виде. Обложка выполнена из малахитового полотна и украшена полудрагоценными камнями. Коран занесен в Книгу рекордов Гиннесса. #Коран #Болгар #Татарстан #trtнарусском