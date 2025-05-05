ПОЛИТИКА
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Трамп ввел пошлины против кино
Отныне на все фильмы, снятые вне США, будут действовать 100% пошлины
Трамп ввел пошлины против кино
Символ Голливуда в Лос-Анджелесе, США / Reuters
5 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлин на все фильмы, снятые за пределами страны. Он заявил, что американская киноиндустрия якобы «умирает очень быстро» из-за того, что другие страны предоставляют налоговые льготы и субсидии, чтобы переманить киностудии. По мнению Трампа, это «угроза нацбезопасности» и «пропаганда».

«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ФИЛЬМЫ СНОВА СНИМАЛИСЬ В АМЕРИКЕ!» — написал он на Truth Social. По его распоряжению, Минторг США уже начал работу над мерами.

Подробностей пока немного. Неясно, затронут ли пошлины стриминговые сервисы, такие как Netflix, и будут ли они распространяться на американские студии, снимающие фильмы за рубежом. Такие фильмы, как «Дэдпул и Росомаха», «Злая» и «Гарри Поттер» были сняты вне США.

Реакции от британских и американских киноассоциаций пока не последовало. Зато Австралия и Новая Зеландия уже выступили в защиту своих индустрий. Министр внутренних дел Австралии пообещал «жестко отстаивать интересы» своих кинематографистов. Премьер Новой Зеландии отметил, что ждет разъяснений, но будет «защищать отрасль».

После возвращения в Белый дом Трамп начал настоящую тарифную войну. Китай получил самые жесткие условия — совокупные пошлины достигли 245%. В ответ Пекин ввел 125% пошлины на весь американский импорт. С апреля общемировая инфляция растет, как и беспокойство в экономике.

По данным ProdPro, в 2024 году киносъемки в США обошлись в $14,54 млрд — на 26% меньше, чем в 2022. В то же время выросли вложения в Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Перед инаугурацией Трамп назначил Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне своими спецпосланниками по Голливуду. По его словам, они должны вернуть американскому кино «былое величие». Что именно это значит, Трамп не разъяснил.


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