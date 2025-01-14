14-15 января глава армянского МИД Арарат Мирзоян отправится с рабочим визитом в Вашингтон, где встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Основным событием визита станет подписание документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении, церемония подписания документа запланирована на 22:00 по ереванскому времени 14 января.

Ранее Армения начала переговоры с американской компанией Milliken & Company о разработке новой формы для своей армии. Как сообщает Министерство обороны страны, во время визита в США министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с вице-президентом компании Брюсом Лафлеймом, а также руководителями международных и военных программ Скоттом Группом и Томми Янгом. Переговоры прошли в посольстве Армении в Вашингтоне.

На встрече обсуждались виды формы, процесс разработки, сроки поставки тестовых образцов и детали реализации программы. По словам представителей министерства, основная цель — создание удобной, качественной формы, соответствующей стандартам НАТО.

Еще в феврале министр обороны Армении заявлял, что страна намерена обновить военную форму, начав с полевой. Тогда же он подчеркнул, что продажа новой формы будет запрещена законом, а процесс ее внедрения пройдет через тендер.

«Мы объявили конкурс военной формы по стандартам НАТО еще в 2022 году. Есть победители, по некоторой части нам помогают наши международные партнеры. В этом году мы будем иметь окончательный вид нашей военной формы», — сказал Папикян в интервью Общественному телевидению Армении в начале этого года.