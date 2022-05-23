Центробанк начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, узнали «Ведомости». Это необходимо, чтобы сдержать курс российской валюты от неконтролируемого укрепления, говорят источники издания. По их данным, Банк России проводит такую покупку валюты, чтобы избежать резкого укрепления рубля, потому что сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не наблюдается.

Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев в разговоре с «Ведомостями» предположил, что Банк России дает банкам, которые не находятся под санкциями, поручения на закупку валюты, в обмен предоставляя им ликвидность.

Российская валюта начала резко укрепляться после стремительного обвала в феврале на фоне начала войны России и Украины. После этого Центробанк ввел меры валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Согласно им, экспортирующие компании обязаны в течение двух месяцев продавать 80% валютной выручки. В конце апреля было предложено снизить с 80% до 50% норматив обязательной продажи для сырьевых экспортеров, однако пока это предложение не реализовано.

И в отсутствие требования об обязательной продаже компании реализовывали около 77% валютной выручки, следует из данных Банка России по крупнейшим экспортерам за прошлый год. Дело в том, что бизнесу в любом случае нужны рубли для уплаты налогов, перечисления заработной платы и иных расходов, сообщили источники «Ведомостей».

В случае с возобновлением покупки валюты Центробанком санкционные риски в данном случае не так уж велики, поскольку речь идет о валюте, которая поступила и обращается на внутреннем российском рынке. По словам собеседника издания в правительстве, кабмин обсуждал даже возобновление закупок валюты на налоговые сверхдоходы (исключительно у экспортеров). Однако от этой инициативы решено было отказаться, так как все полученные средства потребуются для финансирования расходов бюджета.

Позже Банк России опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В середине мая Bloomberg назвал российский рубль лучшей мировой валютой в текущем году. Его курс по отношению к доллару вырос с начала года на 11%, из-за чего он стал лидером по росту среди 31 основной валюты, за которыми следит издание. Курс рубля укрепился благодаря мерам Кремля, которые были приняты после введения санкций из-за войны в Украине. Тогда власти начали контролировать движение капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и заставили оплачивать поставки газа в рублях. В результате многие операции по обмену рубля прекратились, и потому стоимость рубля на бирже не означает, что в реальном мире он торгуется по той же цене.