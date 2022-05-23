Студентка из Палестины отказалась пожать руку Энтони Блинкену

Выпускница Джорджтаунского университета во время вручения дипломов вышла на сцену с палестинским флагом. Она также отказалась пожимать руку госсекретарю США Энтони Блинкену, который находился на сцене и поздравлял студентов. Ранее в своих выступлениях палестинка критиковала политику США на Ближнем Востоке, в первую очередь поддержку Израиля. #trtнарусском #госсекретарь #палестина #блинкен #джорджтаун