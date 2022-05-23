Режиссер-украинец Сергей Лозница, получая награду на Каннском кинофестивале за вклад в киноискусство, выступил в защиту русской культуры. Текст его речи опубликован «Радио Свобода».

Лозница предложил не связывать политику с работами русских авторов, которые «стали частью мировой культуры». Российские деятели культуры, по его мнению, противостоят российской политической системе. «В этом нет ни логики, ни смысла», — посчитал он.

Лозница в своей речи вспомнил свой разговор с театроведом и специалистом по немецкой литературе Иреной Вейсайте еврейского происхождения, которая спаслась из гетто. Вейсайте рассказывала ему, что в гетто они с друзьями организовали тайный кружок немецкой поэзии и читали друг другу произведения немецких авторов Иоганна Вольфганга фон Гете, Генриха Гейне, Фридриха Шиллера. «Но как же так? Ведь вокруг вас каждый день звучала речь немецких палачей!» — говорил Лозница Вейсайте. Тогда, по его словам, она с изумлением отвечала ему: «Да, но какое это имело отношение к Гете?».

«Меня часто спрашивают — что должен делать художник во время войны? Мой ответ прост — сохранять здравый смысл и защищать культуру», — заключил Лозница.

В Каннах состоялась премьера его документального фильма «Естественная история разрушений», повествующего о ковровых бомбардировках европейских городов во время Второй мировой войны. Лозница стал лауреатом фестиваля и в прошлом году, тогда он получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурса «Особый взгляд» за киноленту «Донбасс», которая стала фильмом-открытием фестиваля.

Ранее немецкое отделение Международного объединения писателей PEN выступило с призывом не отказываться от покупки книг русских литераторов или постановки театральных пьес российских драматургов из-за войны России в Украине. Такой «литературный» бойкот ударил бы «и по их мужественным коллегам в России, которые выступают против беспринципной тирании и этой войны», посчитали представители объединения.

«Если мы позволим себе отвлекаться на такие вещи, обобщать и сеять враждебность против русских, безумие восторжествует, а здравый смысл и человечность потерпят поражение», — посчитали в PEN.

Также кампанию по дискриминации русской литературы раскритиковал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После его телефонного разговора с Владимиром Путиным пресс-служба Кремля сообщила, что Эрдоган «дал критическую оценку разворачивающейся в ряде западных стран кампании в отношении деятелей русской культуры».

Против бойкота русской культуры высказывалась и госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот. «Я предостерегаю от тенденций бойкота российского искусства и культуры или всеобщего подозрения в отношении российских деятелей искусства и в целом в отношении граждан российского происхождения, — сказала она. — Столь многосторонняя и богатая российская культура является частью европейского культурного наследия». Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что власти намерены не допустить того, чтобы «люди российского происхождения или говорящие на русском языке подвергались травле или дискриминации».