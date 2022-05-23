В ходе встречи с бизнесменами в резиденции Акорда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно отозвался о сотрудничестве страны с Турцией и государствами Центральной Азии. Об этом пишет Tengrinews.kz.

«Говоря об инвестиционном климате, хотел бы подчеркнуть, что даже в таких непростых условиях мы приложим все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями, — отметил он. — Все более значимыми торгово-инвестиционными партнерами становятся братская Турция и страны Центральной Азии».

Токаев заявил, что Казахстану и его партнерам нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки.

«Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учетом санкционного контекста», — добавил президент.

Он также заявил о необходимости уделить особое внимание формированию привлекательного инвестиционного климата. По его словам, стратегической целью Казахстана всегда будет создание сильного и ответственного частного бизнеса.

Для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции, считает Токаев. «Риски ее возникновения кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности, — заявил он. — Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом».

Вместе с базовым фактором производства предпринимателю навязывается государственное участие, пояснил Токаев, а бизнес жалуется на отсутствие возможности получить участки на общих основаниях.

По словам Токаева, системным решением этой проблемы должно было стать создание прозрачной карты земельных ресурсов, однако работа в этом направлении ведется очень медленно. Поэтому правительству нужно взять этот вопрос под особый контроль, отметил президент.

Он также потребовал обратить отдельное внимание на вопрос применения ценовых ограничений на конкурентных рынках. Президент предположил, что эта мера необходима «именно сейчас, на критическом этапе развития», однако добавил, что правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен.

«Нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях. Ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров. Нужен баланс, — сказал Токаев. — Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений».

После того, как государство и бизнес придут к консенсусу, нужно стабилизировать налоговое законодательство и прекратить практику спорадических изменений, заметил президент. «Поручаю правительству совместно с бизнес-сообществом разработать долгосрочную концепцию налоговой политики, — заключил он. — В документе должны быть раскрыты основные подходы к налогообложению в стране. Налоговая политика в основных ее параметрах должна быть стабильна».

Ранее Турция и Казахстан заключили ряд договоров о военном сотрудничестве. В ходе встречи в Анкаре министры обороны двух стран подписали меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации, соглашения о международных комбинированных перевозках грузов и упрощении процедур таможенного контроля, меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий.