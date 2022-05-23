ПОЛИТИКА
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Ветеринары выровняли жирафенку ноги специальными скобами
Жирафенок по имени Мситуни родился в одном из полевых жилищ зоопарка Сан-Диего, США. Буквально с первых дней у жирафихи обнаружили проблемы с передними конечностями — они выгибались не в ту сторону. Тогда ветеринары вместе с ортопедами, лечащими людей, разработали для животного специальные опоры. Они стали первыми, кто применил такую технологию для помощи маленькому жирафу. #trtнарусском #жираф #зоопарк #ветеринар
Ветеринары выровняли жирафенку ноги специальными скобами / Others
23 мая 2022 г.
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