Ветеринары выровняли жирафенку ноги специальными скобами

Жирафенок по имени Мситуни родился в одном из полевых жилищ зоопарка Сан-Диего, США. Буквально с первых дней у жирафихи обнаружили проблемы с передними конечностями — они выгибались не в ту сторону. Тогда ветеринары вместе с ортопедами, лечащими людей, разработали для животного специальные опоры. Они стали первыми, кто применил такую технологию для помощи маленькому жирафу. #trtнарусском #жираф #зоопарк #ветеринар