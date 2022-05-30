В Дагестане начали производство бурок с солнечными панелями

Команда инженеров из компании Solar Integration интегрировала солнечные панели в традиционную одежду пастухов — бурку. Так, по словам разработчиков, они решают проблему с доступом к энергоносителям в горных районах. На сегодня компания уже получила несколько заказов на индивидуальный пошив эко-бурок. #trtнарусском #дагестан #экобурка #россия #новости #бурка