ПОЛИТИКА
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В Дагестане начали производство бурок с солнечными панелями
Команда инженеров из компании Solar Integration интегрировала солнечные панели в традиционную одежду пастухов — бурку. Так, по словам разработчиков, они решают проблему с доступом к энергоносителям в горных районах. На сегодня компания уже получила несколько заказов на индивидуальный пошив эко-бурок. #trtнарусском #дагестан #экобурка #россия #новости #бурка
В Дагестане начали производство бурок с солнечными панелями / Others
30 мая 2022 г.
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