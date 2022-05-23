Госдеп и Пентагона планируют в ближайшее время рассмотреть инициативу об отправке военнослужащих сил специальных операций для охраны американского посольства в Киеве, пишет газета The Wall Street Journal.

Если соответствующее решение будет принято, спецназ будет задействован только для охраны сотрудников дипломатической миссии США. Президент страны Джо Байден пока не был ознакомлен с этим предложением. Также возможно, что США направят в Украину военнослужащих Корпуса морской пехоты, которые охраняют диппредставительства страны по всему миру.

Незадолго до этого американский журналист Томас Шпор заявил о кадровом «голоде» в американских вооруженных силах из-за нежелания жителей страны служить. Отказ молодых американцев идти в армию он связал с выводом войск США из Афганистана в 2021 году, после которого доверие жителей США к армии значительно снизилось. Шпор напомнил, что аналогичные сложности были в 1999, 2005 и 2018 годах. Однако, по его прогнозам, 2022 год будет самым проблемным в этом плане за всю историю существования контрактных войск.

Белый дом разработал руководство по обмену разведданными с Украиной, которое устанавливает два широких запрета на передаваемые виды информации, которые были введены, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях США и России, писал TRT на русском. Согласно документу, США не могут предоставлять подробную информацию, которая «помогла бы лишить жизни» российское военное руководство, в том числе начальника Генштаба России Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Также они не могут передавать Киеву любую информацию, которая может помочь атаковать российские цели за пределами границ Украины.