Генеральный директор медиахолдинга TRT Мехмет Захид Собаджи призвал общественных вещателей всеми силами бороться с преднамеренным распространением дезинформации. Такое заявление он сделал на открытии двухдневного саммита представителей Европейского вещательного союза (EBU), который начал свою работу 23 мая в Стамбуле и собрал 200 ведущих вещателей из 41 страны.

«Как общественные вещатели, мы являемся важными учреждениями, которые будут всеми силами бороться с этим информационным загрязнением и преднамеренным распространением дезинформации, — заявил Собаджи. — Как общественный вещатель Турции, который наиболее решительно борется с глобальным терроризмом, мы призываем к тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, независимо от его источника и цели».

Представители EBU, членом которого также является медиахолдинг TRT, впервые встретились на очном мероприятии после пандемии.

Мехмет Захид Собаджи особо подчеркнул, что беспристрастность, справедливость и точность должны оставаться неизменными стандартами цифровых медиа: «Для этой цели, как члены EBU, мы стремимся поддерживать совместные творческие инициативы, чтобы обогащать культуру вещания. Я не сомневаюсь, что мы будем продолжать укрепляться и расширяться. Не будем забывать, что вместе мы сильнее».

Медиахолдинг TRT сегодня — один из важных мировых медиа-акторов, который сохраняет позиции лидера вещания в Турции с 18 телевизионными каналами и 17 радиоканалами, а также 9 цифровыми редакциями, включая международные, указал Мехмет Захид Собаджи.

«Теперь мы должны видеть мир в целом, независимо от людей и географии. Мы должны понимать, что игнор — это не решение проблемы, учитывая, что каждый человек ценен. Девиз «Мир больше, чем пять» [постоянных членов СБ ООН], часто выражаемый нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на международных площадках, является девизом построения более справедливой глобальной системы», — указал Мехмет Захид Собаджи.

Турция — одна из редких стран, где лидеры имеют возможность собираться вместе для обсуждения наиболее важных международных вопросов, добавил Собаджи. «В этом контексте мы проводим мероприятия, в которых приоритет отдается отношениям между молодежью и общественным вещанием как проблеме, которая также волнует EBU, и раскрываем их взгляды на глобальные проблемы и их решения», — заключил гендиректор медиахолдинга TRT.

В мае в Стамбуле впервые состоялось мероприятие «Платформа NEXT», инициированное Всемирным форумом TRT. В нем приняли участие около 750 молодых людей не только из Турции, но и из других стран. Всемирный форум TRT, который проводится с 2017 года и за это время приобрел репутацию крупнейшей мировой площадки для обсуждения важных мировых событий и проблем, запустил новую платформу, на которой журналисты, ученые, члены неправительственных организаций и предприниматели, добившиеся значительных успехов в своей области, высказывают свое мнение и обмениваются идеями.

Деятельность Всемирного форума молодых лидеров TRT направлена ​​на обсуждение региональных и международных вопросов, особенно технологий и мира метавселенных, которые обсуждаются в присутствии высокопоставленных спикеров, профессионалов своего дела и других международных докладчиков.