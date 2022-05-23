SOLOTÜRK впервые в мире выполнил «маневр кобры» на F-16

Пилотажная группа ВВС Турции SOLOTÜRK впервые в мире исполнила фигуру высшего пилотажа «маневр кобры» на реактивном истребителе F-16. Он используется для немедленного замедления в небе во время преследования. Пилот резко поднимает нос истребителя вверх, таким образом самолет из горизонтального принимает вертикальное положение, после чего возвращается в горизонтальное. #trtнарусском #Турция #SOLOTÜRK #f16