ПОЛИТИКА
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SOLOTÜRK впервые в мире выполнил «маневр кобры» на F-16
Пилотажная группа ВВС Турции SOLOTÜRK впервые в мире исполнила фигуру высшего пилотажа «маневр кобры» на реактивном истребителе F-16. Он используется для немедленного замедления в небе во время преследования. Пилот резко поднимает нос истребителя вверх, таким образом самолет из горизонтального принимает вертикальное положение, после чего возвращается в горизонтальное. #trtнарусском #Турция #SOLOTÜRK #f16
SOLOTÜRK впервые в мире выполнил «маневр кобры» на F-16 / Others
23 мая 2022 г.
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