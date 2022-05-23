ПОЛИТИКА
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Россиянка выложила сухофруктами портрет известного турецкого ресторатора Бурака
Российская художница Евгения Сковарт создала необычный портрет известного турецкого кулинара и ресторатора Бурака Оздемира. В качестве материалов она использовала ингредиенты для турецких сладостей: грецкие орехи, фундук, фисташки, семена тыквы, кокосовую стружку, какао и муку. В феврале Евгения создала портрет премьер-министра РФ Михаила Мишустина из продуктов, купленных в супермаркете. #trtнарусском #Бурак #повар #турция #ресторатор #кухня #портрет #Сковарт
Россиянка выложила сухофруктами портрет известного турецкого ресторатора Бурака / Others
23 мая 2022 г.
Истории
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