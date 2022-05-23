Суд в Киеве приговорил первого российского военного к пожизненному заключению

Суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Его обвиняют в убийстве 62-летнего безоружного мирного жителя Сумской области. Ранее Шишимарин полностью признал свою вину. Это первый российский солдат, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после полномасштабного вторжения РФ в Украину. #trtнарусском #суд #Киев #Украина #новости #приговор #военныйсуд #война #нетвойне