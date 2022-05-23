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Суд в Киеве приговорил первого российского военного к пожизненному заключению
Суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Его обвиняют в убийстве 62-летнего безоружного мирного жителя Сумской области. Ранее Шишимарин полностью признал свою вину. Это первый российский солдат, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после полномасштабного вторжения РФ в Украину. #trtнарусском #суд #Киев #Украина #новости #приговор #военныйсуд #война #нетвойне
Суд в Киеве приговорил первого российского военного к пожизненному заключению / Others
23 мая 2022 г.
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