Объявленная режимом Башара Асада 30 апреля 2022 года амнистия, безусловно, должна рассматриваться в качестве позитивного сигнала, который позволит избежать смерти в застенках и длительных сроков заключения в ужасных условиях для многих сирийцев, которые смогут вернуться к своим семьям. Речь идет прежде всего о тех оппозиционерах и повстанцах, которые были объявлены сирийским режимом «террористами» за их оппозиционную деятельность.

Следует иметь в виду, что с точки зрения официального Дамаска «террористами» считаются все его противники вне зависимости от политического спектра, идеологии и воззрений, а сама гражданская война была объявлена «террористическим нападением».

Россия способствовала принятию Асадом этого решения, которое, вероятно, должно привести к определенной деэскалации внутриполитической обстановки и началу возвращения в страну, в те районы, которые контролирует режим Асада, сирийских беженцев. Именно над этим вопросом в течение долгого времени и работала российская сторона, в том числе организовав в Дамаске в ноябре 2021 года соответствующую конференцию по беженцам.

С вопросами безопасности и необходимости отказа от преследований вернувшихся домой сирийцев увязывается также проблема получения режимом внешней помощи на их обустройство со стороны арабских государств: это могло бы создать дополнительный канал поддержки режима Асада и снять с России часть издержек по удержанию «на плаву» баасистского режима.

В то же время, даже с учетом того, что нынешняя амнистия может продвинуться значительно дальше, чем предыдущие и, возможно, будет доведена до конца, все равно, скорее всего, она останется только полумерой. Даже если вывести за рамки ее отнюдь не безусловный характер, следует иметь в виду, что большинство сирийцев, которые находятся в застенках режима, пребывают там незаконно, после того как они были схвачены службами безопасности Асада, и официально не являются узниками или заключенными. По поводу них отсутствуют какие-либо судебные постановления, а об их судьбе по-прежнему ничего неизвестно.

Внесудебные незаконные задержания происходили на всем протяжении сирийской гражданской войны. Правозащитники описывают это следующим образом:

«Алгоритм незаконных задержаний и насильственных исчезновений примерно одинаков вне зависимости от географии этих задержаний и похищений: человека, уличенного или заподозренного в оппозиционной активности, задерживают силовые структуры — дома, на рабочем месте, на блокпостах или просто на улице, затем его препровождают в местный пункт содержания под стражей (отделы полиции, местные подразделения разведки, пункты задержания «на местах»), оттуда, если он остается в живых, спустя дни, недели, месяцы, а иногда и годы, переводят в военную или гражданскую тюрьму. Зачастую все это время родственникам неизвестно о местонахождении произвольно задержанного человека».

Подобные случаи внесудебных арестов и удержаний продолжаются и в настоящее время. Поэтому и амнистия может затронут лишь тех, кому повезло оказаться в официальных списках осужденных.

В связи с этим на режим в Дамаске по-прежнему необходимо продолжать воздействовать, подталкивая его к дальнейшим шагам по отказу от репрессий и открытию секретных тюрем, где находятся незаконно удерживаемые граждане. На этом направлении положительную роль способны сыграть и арабские государства, которые пошли по пути нормализации отношений с Дамаском, прежде всего Иордания, ОАЭ, Оман, если они будут ставить этот вопрос перед представителями режима Асада.

Вместе с тем, на фоне объявления амнистии появились и новые свидетельства преступлений представителей сирийского режима, допущенные ими в ходе гражданской войны.Так, мир узнал о новом кровавом преступлении, совершенном сторонниками Башара Асада в Тадамоне — пригороде Дамаска, в апреле 2013 года.

В конце апреля 2022 г была опубликована видеозапись, обнаруженная сирийским новобранцем в своем служебном ноутбуке. Он смог передать это видео исследователям Ансару Шаххуду и профессору Угуру Юнгору из Центра Холокоста и геноцида Амстердамского университета.На видео можно увидеть, как сотрудники служб безопасности Асада, один из которых был опознан как Амджад Юсуф, майор печально известного подразделения «227» сирийской военной разведки, сбрасывают в яму и расстреливают связанных безоружных людей. Всего в кадры попала казнь 41 человека.

Ранее, в марте 2022 года, расследование NYTустановило местонахождение двух захоронений с казненными и замученными в тюрьме Седная несколькими тысячами узников сирийского режима. Спутниковые снимки были подтверждены показаниями свидетелей.

Собственно сам режим Асада никогда и не скрывал, что многие из попавших в его застенки сирийцев удерживались там без суда и следствия, а впоследствии лишились там жизни. В 2018 году сирийский режим пошел на обнародование сведений о части сирийцев, пропавших после их похищения спецслужбами, чью судьбу до этого безуспешно пытались выяснить их родственники.Тогда были раскрыты данные о многих тысячах погибших сирийцев, которые пропали после того, как оказались в руках сирийского мухабарата.

Например, в августе 2018 года были опубликованы поименные списки удерживаемых без приговора суда и впоследствии погибших более чем 1000 жителей города Дарая под Дамаском, эту участь разделили и 700 жителей небольшого городка Аль-Тель, а также более 800 жителей его окрестных деревень. В качестве причин смерти указывались различные заболевания.

О том, что с ними происходило и где они содержались, их близким не было известно с момента их захвата силами безопасности. 1000-1500 погибших в застенках сирийцев из маленьких населенных пунктов и их окрестностей могут дать ясное представление о масштабе удерживаемых без решения суда лиц и количестве погибших среди них.

Остается также мало сомнений в том, что большинство умерших в застенках стали жертвами пыток и недопустимых условий содержания, когда несколько десятков (40-50) человек содержатся в камере, рассчитанной на четырех заключенных, и не получают там необходимого количества калорий и воды, в условиях абсолютной антисанитарии, периодически подвергаясь пыткам и избиениям.

По данным правозащитных организацийс марта 2011 по июнь 2017 года, еще до публикации списков, в тюрьмах режима было казнено и умерло от пыток до 13000 сирийских граждан. Всего же в период с марта 2011 по июнь 2018 было арестовано и находилось в центрах содержания 81 652 сирийских гражданина, о судьбе которых нет информации и многие из них могли быть уже мертвы.

Собственно, следует иметь в виду, что похищения спецслужбами, пытки и жестокое обращение в тюрьмах не появились только во время гражданской войны, а, наоборот, стали одной из причин массовых протестов, которые впоследствии привели к эскалации вооруженного конфликта в САР. До 2011 года никто не нарушал суверенитет и территориальную целостность Сирии, но, несмотря на «суверенитет и территориальную целостность», в стране не было стабильности и безопасности и режим создавал постоянную угрозу жизни граждан, поскольку он использовал «кулак безопасности», репрессии и запугивание в управлении страной.

В отсутствие верховенства закона, законы джунглей регулировали жизнь в сирийских городах, и если вы являетесь представителем власти, или у вас есть родственник во власти, или если вы один из богатых, интересы которых сходятся с институтами власти, тогда вы можете делать все, что захотите, даже если ваш бизнес нарушает законы и права других людей. И если кто-то пытается возражать против такой практики, силы безопасности арестовывают его без санкции суда или прокуратуры, без предъявления обвинений и без материалов дела, просто похищают репрессированного, после чего гражданин исчезает, и после этого он уже не вернется в свою семью.

Короче говоря, суть сирийского кризиса не имеет ничего общего с «нарушением суверенитета», и кризис не был конфронтацией между терроризмом, «которого не было в Сирии», и властями ... суть сирийского кризиса заключается в грубом и вопиющем нарушении государством свобод и прав граждан, и можно сказать, что кризис закончится только в случае фундаментального изменения этой политической реальности.

Политическое урегулирование, которое не учитывает это, не приведет к выходу из создавшейся ситуации, а скорее к созданию нового, более серьезного кризиса.