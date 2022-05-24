Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Газете.ру», что США сейчас больше, чем когда-либо, противостоят влиянию России на постсоветском пространстве, поэтому Кремль должен внимательно следить за американским турне по Центральной Азии.

«Необходимо действовать на опережение, — посчитал Затулин. — Современные государства [Центральной] Азии существуют как минимум 30 лет, и во главе там стоят взрослые люди, которые должны прекрасно понимать: что при всем желании быть в стороне — сделать они этого не смогут, учитывая все наши связи и взаимные обязательства».

До этого стало известно, что делегация Белого дома 23-27 мая планирует посетить Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Делегацию возглавит помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Планируется, что американские дипломаты встретятся с представителями властей, бизнеса и общества в этих государствах, а в Таджикистане, помимо этого, состоятся двусторонние консультации для развития экономических связей и укрепления сотрудничества в области безопасности.

Комментируя турне американских дипломатов, депутат Затулин подчеркнул, что если страны Центральной Азии решат дистанцироваться от России, то и Кремль может отказаться от некоторых своих обязательств. «Мы до недавних пор всегда выполняли свои обязательства. Шла ли речь о потенциальных угрозах из Афганистана, шла ли речь о беспорядках в Казахстане — мы всегда демонстрировали отклик, — напомнил он. — С другой стороны, не надо грубо одергивать государства [Центральной Азии], когда они поддерживают связи даже с нашими противниками. Главное, чтобы эти связи не вредили нам».

В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди сказал, что Вашингтон готов помочь государству в проведении политических и экономических реформ. Тогда МИД Казахстана заявлял, что Нур-Султан продолжит укреплять сотрудничество с Вашингтоном в русле многовекторной внешней политики.

В октябре 2021 года бывший глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал многовекторную политику Узбекистана. По его словам, любая страна хочет проводить многовекторную политику, одним это удается, а у других не получается в силу различных обстоятельств.

«Сегодня формируется многополюсный, многополярный мир. Если жить в таком мире и опираться на одностороннюю политику, односторонний вектор, то такая политика будет недостаточно продуктивной и даже контрпродуктивной. Более того, подобный курс может нести в себе определенный риски», — заключил Камилов.