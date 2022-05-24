Предполагаемая подготовка визита президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию, о которой первыми рассказали источники канала CNN, проходит в условиях повышения ставок в споре вокруг энергетической безопасности. Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бин Салман в разговоре с Financial Times заявил о надежде Эр-Рияда на заключение нового соглашения в рамках ОПЕК+, которое будет включать Россию вопреки усиливающемуся санкционному давлению западных стран. При этом он допустил, что картель увеличит добычу, «если будет спрос».

Апелляция к «российской» теме выглядела очевидным вызовом Белому дому, который с начала боевых действий в Украине пытается не только отсечь глобальный рынок от энергоносителей из РФ, но и редуцировать дипломатическое влияние Москвы на наиболее крупных международных площадках. Впрочем, не менее важным сигналом выглядела подчеркнутая неопределенность монархии вокруг наращивания добычи, которая, по-видимому, должна дать надежду на успешный исход возможного торга между двумя странами, Вашингтоном и Эр-Риядом.

Проблема нефтяного производства, в увеличении объемов которого администрация Байдена видит ключ к урегулированию ситуации с топливными ценами, будет одной из центральных в повестке ожидающейся в следующем месяце поездки президента США в Саудовскую Аравию, первой с момента инаугурации главы американского государства. До настоящего момента официальным лицам в Вашингтоне так и не удалось убедить своего аравийского союзника в необходимости нарастить добычу, чтобы рассеять негативный эффект ценовых скачков.

США приближаются к моменту истины. По неофициальным данным, Белый дом уже начал обсуждать вариант с высвобождением из своих резервов дизельного топлива для минимизации последствий энергетического кризиса. Речь, по-видимому, идет о буферных запасах в северо-восточном регионе страны, объемы которых невелики, но помогут администрации Байдена выиграть какое-то время. В трейдинговой компании Lipow Oil Associates оценивают этот период сравнительного затишья в пару недель, максимум — пару месяцев.

Компенсация за обиды

Перспективу заключения договоренностей с Саудовской Аравией по уровню нефтяной добычи замутняют последствия пресловутой ценностно-ориентированной политики команды Байдена. Не раз публично звучавшие упреки в адрес королевства лишили Белый дом пространства для каких-либо сделок и даже шанса на разговор на высшем уровне. Отдельный негативный фактор создала замедленная реакция США на ракетные удары хуситов по гражданской инфраструктуре.

Тем не менее, попытки отреставрировать союзнические связи предпринимались на менее представительном со стороны США уровне. Так, с декабря Саудовскую Аравию четыре раза посетили координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и помощник госсекретаря по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн. В ходе их последнего визита, который состоялся в феврале, их принял лично наследный принц Мухаммед бин Салман. Речь шла об организации очных переговоров с Байденом.

Очевидно, что американский лидер, демонстративно в первые месяцы своего президентства пытавшийся игнорировать идею о необходимости прямой коммуникации с сыном монарха, должен найти компенсаторный механизм, который бы позволил заделать бреши в двусторонних отношениях. Состоявшийся на днях визит в США заместителя министра обороны Саудовской Аравии Халида бин Салмана дал понять, что основное, чего будут ожидать от Белого дома на этом направлении, — это укрепление союзнических обязательств в военно-технической сфере.

Незакрытые потребности Эр-Рияда в обеспечении надежного противоракетного зонтика и отсутствие внятного противовеса динамике ядерных разработок соседнего Ирака открыли идеальную «точку входа» для Китая, который, как подозревает американское разведсообщество, в последние годы активно помогает саудовской стороне наращивать собственный потенциал. Как и в ситуации с топливными ценами, промедление в восстановлении оборонных контактов с аравийской монархией может очень дорого стоить администрации президента США.

Дипломатия безопасности

Отчасти ситуация вокруг эрозии американо-саудовских контактов проиллюстрировала факт снижающегося влияния Госдепартамента США на механизм выработки внешнеполитических решений. Неслучайно анонимные источники CNN в администрации Байдена в этом месяце посетовали на то, что российская сторона, почувствовав слабость американских коллег, попыталась предложить Саудовской Аравии провести очередное заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) без участия США и на московской площадке.

В пользу этой тенденции говорит и стремление Белого дома задействовать портфель главы ЦРУ Уильяма Бернса, который, по сообщениям, имел опыт негласных визитов в Саудовскую Аравию и прилагал усилия, чтобы успокоить союзника. Его активность вызвала раздражение у Госдепа, который ожидал, что Байден выполнит свое предвыборное обещание и расширит полномочия дипломатического корпуса в ряде досье. Критика Бернса со стороны ветеранов внешнеполитической экспертизы продолжается с прошлого года, и за эти месяцы поводов для гнева стало больше.

Кризисные симптомы на глобальном рынке энергоносителей актуализировали для американо-саудовских отношений принцип «нефть в обмен на безопасность», основа которого была заложена в середине прошлого века, в эпоху Франклина Делано Рузвельта. Безусловно, побочным эффектом его применения на практике станет ослабление ценностно-ориентированной линии в повестке нынешней администрации президента США. Это неизбежно приведет к росту недовольства однопартийцев Байдена, в их условно прогрессистском лагере.

Как констатировал эксперт по международным отношениям Фарид Закария, при наличии надежных уступок страны Персидского залива «могут легко увеличить добычу на миллионы баррелей в день и сохранить эти поставки в будущем». Идеальным способом покрыть их потребности, по его оценкам, является создание общерегионального формата безопасности, который бы охватывал всех союзников США на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Только это, по словам Закарии, компенсировало бы высокорисковость соседства с Ираном.

Вопрос будет заключаться только в том, готова ли команда Байдена к перестройке повестки и сопротивлению тех, кому прагматичная внешняя политика может прийтись не по вкусу.