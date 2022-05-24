Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его страна и власти Армении договорились об открытии Зангезурского коридора. В рамках проекта будут построены и железная, и автомобильная дороги, пишет Anadolu.

Об этом Алиев проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В телефонном разговоре президент Азербайджана рассказал о состоявшейся в Брюсселе встрече между ним, главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Алиев также упомянул подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном, базирующегося на ряде принципов, в числе которых соблюдение международного права, нормализация отношений между странами, открытие транспортных коридоров и делимитация границ.

Алиев напомнил, что 23 мая было издано распоряжение о создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Он оценил итоги трехсторонней встречи положительно.

«Достигнута договоренность продолжить трехсторонние встречи, планируя проведение такой встречи в июле или августе», — прокомментировали итоги встречи в пресс-службе правительства Армении.

Трехсторонняя встреча состоялась в воскресенье, 22 мая. Это уже третья очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе.