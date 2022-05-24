ПОЛИТИКА
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Турция запускает национальную космическую программу
В Турции начали реализацию национальной космической программы, в рамках которой будет запущена 10-летняя национальная научная миссия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сейчас выбирают 2 кандидатов в космонавты, которыми могут стать любые граждане Турции, соответствующие ряду требований. #trtнарусском #Турция #Космос #космическаяпрограмма #TUA #TUBITAK
Турция запускает национальную космическую программу / Others
24 мая 2022 г.
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