Турция запускает национальную космическую программу

В Турции начали реализацию национальной космической программы, в рамках которой будет запущена 10-летняя национальная научная миссия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сейчас выбирают 2 кандидатов в космонавты, которыми могут стать любые граждане Турции, соответствующие ряду требований. #trtнарусском #Турция #Космос #космическаяпрограмма #TUA #TUBITAK