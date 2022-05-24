Бывший глава ФСБ, сегодня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев решительно взялся за школьных директоров. Он считает, что в некоторых школах, особенно частных, слово «патриотизм» считают устаревшим, а школьники совсем забыли героев Второй мировой войны. Накануне также стало известно, что теперь каждый студент любого российского вуза будет изучать историю страны. И не постольку-поскольку, а в достаточном для получения гражданского общества объеме.

Крайние найдены

«Необходима персональная ответственность руководителей образовательных учреждений, выпускники которых не держали в руках книги, посвященные героизму советского народа, или имеют смутное представление о подвигах тех, кто воевал за родину», — подчеркнул Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». В условиях «гибридной войны, которая развернута Западом против России, педагоги находятся на переднем крае», заявил он.

Патрушев акцентировал, что с профессиональным призванием педагога не совместимы «психологическое манипулирование молодежью, разрыв между поколениями, искажение исторической правды», а вопросы патриотического воспитания молодежи нельзя задвигать на факультативные занятия. «В отчетах все это описано красиво, а результата нет. В некоторых школах, в том числе частных, слово патриотизм считается устаревшим», — отметил секретарь Совбеза.

При всей патетичности своих слов он, однако, понимает, что по щелчку пальцев изменений ни в школе, ни в головах учащихся, ни в обществе не будет. Для этого требуется «комплексная модель процесса»: нужно поднимать авторитет педагогов, возрождать исторические традиции, а также культивировать духовно-нравственные ценности.

Конечная цель, правда, выглядит двояко: то ли это «воспитание гордости за страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за ее развитие и процветание», то ли «мы сможем успешно противостоять тем угрозам и вызовам, которые формируются коллективным Западом для влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание».

Не хочешь — заставим

В то же время Министерство науки и высшего образования предложило увеличить количество часов изучения истории России для студентов всех вузов и всех специальностей, для бакалавриата и для магистратуры. Соответствующий пакет поправок уже опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. И что примечательно: их общественное обсуждение продлится всего лишь до 4 июня, то есть даже меньше двух недель.

Сейчас изучение истории России в вузах обязательно для всех студентов, но количество учебных часов и содержание программы не регламентировано. Например, в РЭУ им. Г. В. Плеханова на изучение истории России отведено 108 часов — это три зачетные единицы. В планах Минобрнауки — увеличить количество обязательных часов изучения дисциплины до 144 академических часов, сделать четыре зачетные единицы. Не менее 80% часов при этом должны составлять очные занятия с педагогом.

Новые стандарты в первую очередь направлены на студентов непрофильных специальностей, которые «недостаточно изучают историю», рассказал «Коммерсанту» председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

«У нас в России всего 0,4% студентов получают профессиональное историческое образование, а 99,6% студентов должны ее изучать, но по факту делают это недостаточно. Вот именно этих учащихся и будет касаться нововведение», — уточнил Могилевский и добавил, что на рабочей группе при Минобрнауки уже было принято решение о создании единого стандарта преподавания истории, обязательного для применения во всех вузах.

Новый стандарт планируется разработать к концу 2022 года, в вузах его начнут применять в следующем учебном году. Хотя у целого ряда экспертов имеются весьма большие сомнения, что это возможно.

Закрывая глаза на трудности

Главные трудности, с которыми могут столкнуться исполнители воли «активистов» и «внезапных идеологов», это, во-первых, отсутствие преподавателей истории, которых — парадокс! — специально и планомерно сокращали до этого, а во-вторых, увеличение и без того серьезной учебной нагрузки для студентов.

По словам Могилевского, вузам действительно предстоит заняться поиском кадров и, очевидно, будет не так просто: «Это (до 144 академических часов) существенное увеличение объемов преподавания истории. А поскольку на протяжении длительного времени оно сокращалось, то исторические кафедры и факультеты во многих вузах были ликвидированы, а специалисты уходили в другие организации».

Что касается перераспределения учебных часов, то здесь проблем нет, считает замдиректор Высшей школы социально-гуманитарных наук РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Яблочкина. «Необходимо провести анализ учебных планов на выявление дисциплин, объем которых можно сократить». «Конечно, увеличение до четырех зачетных единиц произойдет за счет каких-то других предметов, — подтвердил изданию начальник учебно-методического управления НИТУ МИСиС Юрий Ришко. — Но в течение учебного года у студентов набирается 60 зачетных единиц по всем дисциплинам, поэтому существенных проблем с перераспределением одной из них не будет».

Тем не менее эксперты не исключают, что преподавание истории в российских вузах чем-то будет похоже на политинформацию, но предполагают, что преподаватель при желании сможет обойти эти рамки.

Так, кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Александр Фокин видит в документе Минобрнауки прежде всего «идеологическое решение». Кроме того, эксперт удивляется скорости его разработки: заседания комиссии и совета прошли лишь в марте.

И в этом плане россиянам приходится уже сейчас наблюдать, как другие громкие заявления активистов от науки вот уже второй месяц приходится смягчать, разъяснять и уточнять.

То точно, то не совсем

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов публично заявил на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!», что российские школьники начнут изучать историю с первого класса. «Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память», — указал Кравцов.

Такое решение поддержали ученые, академики, большинство школьных учителей и родители учащихся, в том числе будущих, показал опрос, проведенный сервисом SuperJob. Так же, как и еженедельное исполнение гимна в школах.

Но затем ведомство Кравцова уточнило, что обязательных уроков истории в начальной школе не будет. «У нас с 1 класса будет историческое просвещение, это не уроки истории, уроки будут проводиться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своего края, свой малой родины. Посещать музеи, выставки. Это можно делать в рамках классной деятельности», — сделал уточняющее заявление глава Минпросвета.

История как игра

Но в стремлении научить детей истории, а если быть честными — патриотизму, взрослые не останавливаются и ищут разные варианты. Как сообщил 23 мая TRT на русском, АНО «Институт развития интернета» выделила 260 млн рублей на разработку компьютерной игры о периоде Смутного времени в России. Грант на разработку игры, получившей название «Смута», достался новосибирской студии Cyberia Limited. В основу сюжета ляжет роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Главным героем «Смуты» станет русский князь Юрий Милославский. По сюжету «он вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским будет бороться с польскими захватчиками».

Эксперты говорят: безусловно, знать историю важно. Если бы люди лучше знали «уроки» своих стран, у них было бы меньше вопросов даже по тому, что происходит сейчас. Но, во-первых, вводить уроки истории надо было давно, а во-вторых, если начинать делать это сейчас — то без перегибов и с правильной мотивацией. Несколько лет назад известный телеведущий и режиссер Андрей Максимов, например, писал: «Так зачем надо знать историю прошлого? Может быть, потому что она — часть тебя, часть каждого из нас? А себя знать необходимо».