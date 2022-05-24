В Индо-Тихоокеанском регионе создан новый экономический блок, куда вошли США, Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Об этом говорится в сообщении администрации президента США Джо Байдена.

Партнеры по блоку, по данным Белого дома отметили, в совокупности они представляют 40% мирового ВВП. Торговля с Индо-Тихоокеанским регионом поддерживает более 3 млн американских рабочих мест и является источником почти $900 млрд прямых иностранных инвестиций в США.

Ожидается, что партнерство в новом блоке укрепит связи в этом регионе, чтобы «определить развитие в предстоящее десятилетие в том, что касается технологических инноваций и глобальной экономики», заявила американская администрация.

Результатом сотрудничества также должна стать «более прочная, честная и устойчивая экономика для семей, рабочих и бизнеса» в США и в Индо-Тихоокеанском регионе. Партнеры стремятся усилить экономические контакты и сделать отношения с другими государствами устойчивыми и справедливыми, но при этом блок не является соглашением о свободной торговле.

Как отметил Байден, блок будет работать «над проблемами, наиболее важными для обеспечения экономической конкурентоспособности в XXI веке». «Ключом к успеху будет акцент на высоких стандартах и инклюзивности», — отметил он и добавил, что организация «открыта для всех, кто захочет присоединиться к ней в будущем».

При этом эксперты увидели в целях союза не только поддержку экономики: по мнению старшего аналитика глобальной макроэкономической практики Eurasia Group Али Вайна, США хотят повысить свой авторитет в экономической сфере Азии, где Китай является доминирующей страной. Для этого Белый дом выбрал подходящий момент, так как «даже те страны, у которых есть значительные опасения по поводу внешней политики и стратегических целей Китая, понимают, что они не могут в краткосрочной перспективе осмысленно отделиться от его экономики». Поэтому администрация Байдена будет работать над тем, чтобы получить максимальную поддержку для блока, заявил специалист.

Сами официальные представители американских властей избегают упоминаний Китая в обсуждениях нового блока и отрицают, что созданная группа является закрытой.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И осудил создание «Индо-Тихоокеанской экономической структуры». По его мнению, она очевидно предназначена для сдерживания Китая и «служит политическим инструментом для США в целях сохранения своей региональной экономической гегемонии». При этом Пекин приветствует инициативы, способные укрепить региональное сотрудничество, но выступает против попыток инициировать раскол и противостояние в регионе. Если же США добиваются изоляции Китая, то это приведет к противоположному результату, поскольку в настоящее время Пекин является крупнейшим торговым партнером для многих стран данного региона, заявил чиновник.

В конце мая Байден совершил турне по региону, в ходе которого пообещал защитить Тайвань в случае нападения Китая. Американский президент также отметил, что Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». «Наша политика в отношении Тайваня совсем не изменилась: мы по-прежнему намерены поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и следить за тем, чтобы одностороннего изменения статус-кво не произошло», — сказал также Байден.