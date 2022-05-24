24 мая 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Зеленский погасил почтовую марку из серии «Русский военный корабль»
В честь Дня морской пехоты Украины президент Владимир Зеленский погасил почтовую марку «Русский военный корабль …Всьо!». В торжественной церемонии вместе с главой государства приняли участие командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил страны Алексей Неижпапа и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. #trtнарусском #Украина #Зеленский #марка #почтоваямарка #русскийвоенныйкорабль
Зеленский погасил почтовую марку из серии «Русский военный корабль» / Others
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