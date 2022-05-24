ПОЛИТИКА
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Баку готовится принять TEKNOFEST 2022
В столице Азербайджана завершаются приготовления к ранее завоевавшему большую популярность в Турции фестивалю авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST. Фестиваль состоится с 26 по 29 мая благодаря совместным усилиям Министерств цифрового развития и транспорта Азербайджана и промышленности и технологий Турции, а также турецкого фонда T3. #Азербайджан #Турция #TEKNOFEST
Баку готовится принять TEKNOFEST 2022 / Others
24 мая 2022 г.
Истории
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