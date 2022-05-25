Российские банки впервые за десятилетие столкнулись с ситуацией, когда ставки по однодневным своп-сделкам в долларах стали выше основного рублевого бенчмарка — ставки RUONIA, которая отражает стоимость необеспеченных межбанковских кредитов «овернайт», то есть стоимость денег для банков на краткосрочном рынке). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Мосбиржи. Как отметило издание, разница между двумя индикаторами была отрицательной в течение восьми торговых дней начиная с 29 апреля.

Это означает, что в течение этого периода размещение долларов на рынке для обмена на рубли стало обходиться банкам дороже, чем прямые займы в рублях. Ситуация была вызвана избытком валюты в отсутствии спроса на нее.

В Центробанке разницу между двумя показателями назвали «несущественной», заявив, что она вызвана «подстройкой финансовой системы и экономики к новым условиям». Представитель регулятора отметил, что «благоприятная ситуация с валютной ликвидностью создает для банков буфер на случай возможных оттоков».

Однако собеседники издания не согласны с этим мнением: по словам источника РБК в крупной кредитной организации, фактические отрицательные ставки на размещение долларов на внутреннем рынке некомфортны для банков, так как они снижают маржинальность бизнеса. Он не стал оценивать ситуацию как критичную, но признал, что банки будут перекладывать эти издержки на клиентов, в том числе за счет комиссий за обслуживание долларовых счетов и депозитов.

По мнению директора по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, сложившаяся разница демонстрирует готовность банков доплачивать за обмен долларов на рубли по сравнению со ставкой межбанка по рублям. Он посчитал причиной этого избыток валютной ликвидности в целом по системе. Полевой рассказал, что у банков «есть две опции: продавать валюту просто в рынок, отчасти это происходит, и поэтому мы видим такое укрепление рубля, а второй вариант — отдавать в своп эти доллары за рубли и потом уже с рублями что-то делать». Эксперт добавил, что «если раньше такого рода периоды можно было использовать как инвестиционные возможности, понимая, что эта ситуация временная, то сейчас возможности по исправлению этой ситуации ограничены».

В то же время начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин заявил, что избыток валюты сформировался «за счет того, что клиенты получают валюту от экспорта и размещают ее в банках, а спрос на валюту в текущих условиях низкий как со стороны импортеров, так и в рамках спада инвестпроектов». Ситуацию усугубляет повышение ЦБ ставки отчислений в фонд обязательных резервов по валютным обязательствам, уверен эксперт.

При этом в сложившейся ситуации участники рынка не могут оперативно размещать валютные остатки на корсчетах за рубежом из-за ограничений на движение капитала. Об этом сказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Ранее агентство Bloomberg заявляло, что благодаря контролю за движением капитала в России рубль стал лучшей валютой в мире в текущем году. Курс рубля по отношению к доллару вырос с начала года на 11%, из-за чего он стал лидером по росту среди 31 основной валюты, за которыми следит агентство.