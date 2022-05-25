Начало второго президентского срока Эммануэля Макрона омрачили скандалы, настигшие новых членов перетасованного правительства Франции. Наиболее громким эпизодом за последние дни стал удар по репутации министра по вопросам солидарности Дамьена Абада, которого как минимум две женщины обвинили в изнасиловании. Несмотря на то, что животрепещущим вопросом в повестке кабмина должна была стать борьба с инфляцией, ситуация вокруг предполагаемых домогательств фактического куратора защиты прав инвалидов поглотила все внимание СМИ.

Инциденты, подробности которых обнародовал портал Mediapart, датируются 2010 и 2011 годами. В это время Абад был депутатом Европейского парламента. Одна из неназванных жертв рассказала, что познакомилась с политиком на случайной встрече и поначалу отвергала его ухаживания, однако потом сдалась, согласившись на близость. Собеседница Mediapart утверждает, что в последующие разы пыталась отвечать Абаду отказом, однако уговоры не сработали. Шаги по выдвижению против него исков были предприняты в 2012 и 2017 годах, но безуспешно.

Вторая предполагаемая жертва утверждает, что познакомилась с политиком на свадьбе знакомых и поддерживала с ним связь по профессиональным причинам. По ее словам, насильственные действия произошли в 2010 году в Париже, когда Абад пригласил ее на ужин. Женщина уверяет, что выпила всегда один бокал шампанского, после чего потеряла сознание. Наутро она очнулась в гостиничном номере с болевыми ощущениями в теле. Несмотря на «состояние шока и глубокого отвращения», она не стала жаловаться в правоохранительные органы.

Министр солидарности занял в эти дни оборонительную позицию. В своих публичных выступлениях он назвал обе версии об изнасилованиях неправдоподобными, потому что у него не было физической возможности вступить в близость без «полного и абсолютного согласия» женщин: Абад страдает артрогрипозом, тяжелым врожденным заболеванием опорно-двигательного аппарата, которое ограничивает движение суставов. «Должен ли невиновный человек уйти в отставку? Я так не думаю», — ответил министр тем, кто призвал его покинуть новую должность.

Главным вызовом для французского правительства становится вопрос, была ли осведомлена новоназначенная премьер-министр Элизабет Борн, ставленница Макрона, о непростой репутации Абада, работая над раздачей портфелей по поручению президента. Высказывания бывших коллег действующего министра по вопросам солидарности заставляют сомневаться в том, что люди, формировавшие кабмин, действительно заботились о репутации.

«Троянский конь левых»

Не менее скандальным стало выдвижение во главу министерства образования Папа Ндиайе. Мужчина франко-сенегальского происхождения до настоящего момента был хорошо известен своими исследовательскими работами по изучению истории американских темнокожих, а также колониальных отношений между европейскими странами и развивающимся миром. До этого он был главой не так давно созданного в Париже Музея иммиграции.

Некоторые позиции Ндиайе не раз вызывали волну критики во Франции. Он является сторонником концепции «позитивной дискриминации» и считает, что вопросы расы и колониального прошлого до сих пор являются определяющими факторами в понимании социальной несправедливости. В разговоре с изданием Le Monde в 2017 году исследователь отмечал, что во Франции существует «структурный расизм». А в 2020 году в эфире France Inter Ндиайе заявил, что для Пятой республики характерна «классическая» политика отрицания полицейского насилия.

Эти взгляды делают его полной антитезой предшественнику, экс-министру образования Жану-Мишелю Бланке, открыто выступавшему против набравших в США силу идей «вокизма», адепты которого уделяют большое внимание социальному, расовому и половому «выравниванию» в обществе. Популярные по ту сторону Атлантики концепции Бланке называл прямой угрозой французской традиции.

Передача портфеля в руки Ндиайе привела к предсказуемому недовольству правых. Депутат от партии «Республиканцы» Эрик Чиотти назвал темнокожего министра «энтузиастом исламо-левых» и «воинствующим» противником полицейских. Его однопартиец Жюльен Обер охарактеризовал историка как «троянского коня американских левых», который, по его словам, поддерживает белый расизм. Свою лепту внесла лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которая назвала назначение «последним камнем в разрушении страны, ее ценностей и будущего».

Предвыборная адаптация

Безусловно, центральные позиции внутри правительства сохранили представители стратегического актива Макрона. Так, министром экономики остался Брюно Ле Мер, министром внутренних дел — Жеральд Дарманен. Министерство юстиции по-прежнему под контролем некогда известного адвоката Эрика Дюпон-Моретти. Единственное, крупной потерей на этом фоне выглядит уход экс-министра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана. Однако политическим обозревателям все равно не дает покоя то, зачем в кабмин были включены новички со скандальной репутацией.

Есть предположение, что именно приближение июньских выборов в парламент, в которых Макрону принципиально важна победа своих соратников из партии «Вперед, республика!», заставило его назначать Ндиайе министром образования. Основная мотивация — перетягивание голосов крайне левого политика Жана-Люка Меланшона, который обладает реноме едва ли не единственного защитника интересов мигрантских кругов во Франции. Появление в кабмине министра афрофранцузского происхождения призвано размыть этот эффект.

Совсем не исключено, что это приведет к появлению новой стратегии в сфере образования, которое остро нуждается в ответе на потребности «новых французов» из числа приезжих. Тем более что циркулирующие в США идеи о расе и гендере, несмотря на сильное сопротивление, постепенно просачиваются во французские академические круги.

Впрочем, против Макрона может сыграть то, что раньше он выглядел скептиком в отношении идей «вокизма». Это достаточно хорошо проиллюстрировало нахождение Бланке на посту министра образования. Так что у врагов президентской партии есть шанс обвинить его в циничном «переобувании» в преддверии выборов и отсутствии каких-либо убеждений, особенно если учесть, как часто действующему главе французского государства за последние годы приходилось заигрывать с крайне правым электоратом, чтобы привлечь его на свою сторону.

В свою очередь, Абад — это та фигура, которая могла бы принести Макрону политические очки с точки зрения иллюстрации доступности руководящих постов, в том числе для тех, кто обладает особенностями физического развития. Но, как ни парадоксально, именно передача ему портфеля министра по вопросам солидарности внезапно сделала французского лидера легкой добычей местных феминистских организаций, которые теперь обвиняют президента в невыполнении обещания сделать преступления против женщин одним из ключевых приоритетов.

Так или иначе, но у нового премьер-министра Элизабет Борн появилось огромное поле работы, связанной с нейтрализацией последствий новой кадровой расстановки. Учитывая то, что ее называют прирожденным технократом, но никак не искусным политиком, отголоски министерских скандалов могут звучать вплоть до начала гонки в парламенте, от которой зависит, будет ли Макрон полностью свободен в принятии государственных решений или его ждет период «сожительства» с законодательной властью, контролируемой враждебными политическими силами.