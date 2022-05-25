При Агентстве космических исследований и технологий («Узбеккосмос») Узбекистана создали Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий, сообщает пресс-служба «Узбеккосмоса».

Предполагается, что создаваемый центр будет снабжать власти страны космическими снимками по заданной тематике, а также поможет использованию результатов космической деятельности в социально-экономической, научной и оборонной сферах.

Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий будет заниматься дистанционным зондированием Земли с помощью спутниковых аппаратов, а также приемом, хранением, обработкой и передачей данных. Также он будет предоставлять услуги в космической отрасли, отвечать за научную и инновационную деятельности, связанную с космосом, и привлекать в нее научно-инновационные технологии.

Ожидается, что работа центра повысит эффективность отраслей экономики, сферы обороны и безопасности, социально-экономической деятельности регионов с использованием космических и геоинформационных технологий, а также беспилотников. Как сообщили в пресс-службе «Узбеккосмоса», «Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий» может предоставлять данные космического мониторинга органам власти, физическим и юридическим лицам, а также «оказывать другие услуги, связанные с космической отраслью».

Ранее TRT на русском писал, что «Узбеккосмос» предложил компании Илона Маска SpaceX привезти в Узбекистан предназначенную для обеспечения высокоскоростного широкополосного спутникового доступа в интернет систему Starlink. Также агентство подписало соглашение с представителями британской спутниковой системы OneWeb. Документ предусматривает развитие в Узбекистане высокоскоростного широкополосного интернета через спутники связи британской компании.

Представитель «Узбеккосмоса» Мухиддин Ибрагимов также отмечал, что в стране активно обсуждается проект Kuiper от Amazon, который инвестирует порядка $10 млрд в спутниковую группировку. «Рынок развивается, конкуренция есть, мы со своей стороны будем активно в этом плане работать», — говорил он.