Российское правительство намерено отказаться от европейской Болонской системы высшего образования, которая была принята в 2003 году. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу, — посчитал он. — Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента». Вместо Болонской в России будет разработана собственная система образования, добавил министр.

Предложение отказаться от Болонской системы также обсудили в Госдуме. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что его поддержали все думские фракции.

Болонской системой образования, принятой в 1999 году, сейчас пользуются 49 стран. Она предполагает сопоставимость образовательных программ, как правило, двухуровневых. Это бакалавриат, обучение в котором длится четыре года, и двухлетняя магистратура. Все студенты, обучаемые по этой системе, по окончанию учебы получают европейские приложения единого образца к дипломам бакалавра и магистра. Это упрощало верификацию специальности работника во всех странах-участницах системы и позволяло российским студентам учиться и работать за рубежом.

При этом представитель пресс-службы Минпросвещения рассказал «Ведомостям», что в России у студентов, обучавшихся по Болонской системе, могли возникнуть трудности на рынке труда, например, квалификация «бакалавр/магистр педагогического образования» не соотносилась с конкретной профессией, к примеру, «учителя предмета».

До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», а выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных российских вузах.

Ранее за отказ от Болонской системы выступали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который отметил, что «спецоперация» в Украине стала поводом «переосмыслить дальнейший путь развития российского общества». По его мнению, нужно вернуться к старой системе образования, чтобы не «понести идеологическое поражение» и не «потерять целое поколение».

Это решение также поддержали первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ), экс-министр образования, президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, а также глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Сенатор Лилия Гумерова также утверждала, что цель присоединения России к Болонскому процессу не была достигнута — признание российских дипломов в Европе так и не состоялось.