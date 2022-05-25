ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Россия откажется от европейской системы образования
Минобразования планирует разработать собственную учебную систему. В результате этого в российские вузы вернут специалитет вместо бакалавриата и магистратуры
Россия откажется от европейской системы образования
Фото: Reuters / Others
25 мая 2022 г.

Российское правительство намерено отказаться от европейской Болонской системы высшего образования, которая была принята в 2003 году. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу, — посчитал он. — Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента». Вместо Болонской в России будет разработана собственная система образования, добавил министр.

Предложение отказаться от Болонской системы также обсудили в Госдуме. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что его поддержали все думские фракции.

Болонской системой образования, принятой в 1999 году, сейчас пользуются 49 стран. Она предполагает сопоставимость образовательных программ, как правило, двухуровневых. Это бакалавриат, обучение в котором длится четыре года, и двухлетняя магистратура. Все студенты, обучаемые по этой системе, по окончанию учебы получают европейские приложения единого образца к дипломам бакалавра и магистра. Это упрощало верификацию специальности работника во всех странах-участницах системы и позволяло российским студентам учиться и работать за рубежом.

При этом представитель пресс-службы Минпросвещения рассказал «Ведомостям», что в России у студентов, обучавшихся по Болонской системе, могли возникнуть трудности на рынке труда, например, квалификация «бакалавр/магистр педагогического образования» не соотносилась с конкретной профессией, к примеру, «учителя предмета».

До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», а выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных российских вузах.

Ранее за отказ от Болонской системы выступали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который отметил, что «спецоперация» в Украине стала поводом «переосмыслить дальнейший путь развития российского общества». По его мнению, нужно вернуться к старой системе образования, чтобы не «понести идеологическое поражение» и не «потерять целое поколение».

Это решение также поддержали первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ), экс-министр образования, президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, а также глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Сенатор Лилия Гумерова также утверждала, что цель присоединения России к Болонскому процессу не была достигнута — признание российских дипломов в Европе так и не состоялось.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us