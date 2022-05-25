Объединенные Арабские Эмираты решили возобновить поставки нефти в Европу после двухгодичной приостановки. Об этом пишет Bloomberg. Соответствующее решение связано с нежеланием европейцев закупать российскую нефть.

Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый французской нефтегазовой компанией TotalEnergies SA, с 1 млн тонн нефти направляется из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам. Bloomberg изучил данные с портала для отслеживания морских судов VesselFinder и выяснил, что корабль Moscow Spirit отправился из египетского порта в Суэце 20 мая, а в Роттердам должен прибыть к 1 июня. Судно ходит под флагом Багамских островов.

Еще один супертанкер французская компания направила в Египет, ожидается, что он также проследует в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.

ОАЭ прекратила поставки нефти в европейские страны в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса и обрушения рынка энергоносителей, говорится в публикации.

В конце апреля СМИ сообщали о фрахте компании TotalEnergies нефтетанкера для поставок топлива из ОАЭ. Тогда стало известно, что судоходное подразделение компании CSSSA намерено перевезти 1 млн баррелей нефти сорта Murban из порта Джебель-Дана для Великобритании. После этого трейдеры спрогнозировали увеличение поставок сырой нефти из ОАЭ в европейские страны из-за желания отказаться от российских энергоносителей после начала войны в Украине.

О стремлении к отказу от поставок российской нефти говорилось и в плане REPowerEU, который Еврокомиссия представила в середине мая. По словам ее главы Урсулы фон дер Ляйен, он основан на трех принципах: диверсификация поставок, экономия энергии и ускорение перехода на возобновляемые источники. Новый план рассчитан на пять лет, а его реализация должна обойтись в €210 млрд.

Москва предупреждала, что введение эмбарго на поставки нефти российского производства грозит «ударом по всем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что такое решение окажет негативное влияние на энергобаланс континента и станет причиной изменений на глобальном рынке нефти.

Ранее на запрете на импорт нефти из России начали настаивать страны Прибалтики, а Германия предостерегает партнеров от быстрого принятия решений из-за высоких цен на энергоносители в Европе. В начале марта импорт российских энергоносителей, среди которых сырая нефть, запретили США, а Канада и Великобритания анонсировали соответствующие планы.