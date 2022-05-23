Казалось бы, достигнут максимум нелепости, но в случае с биолабораториями Минобороны РФ превзошло само себя, выдав очередную дикую страшилку. Согласно его заявлениям, переносчиками бактериальных и вирусных культур должны были стать перелетные птицы, которые мигрируют или гнездятся на территории России. В заявлении МО РФ не уточнялось, являются ли пернатые штатными сотрудниками украинских спецслужб или Минобороны Украины.

Такие заявления в любом нормальном обществе могут вызвать только недоумение и смех. Однако, когда они делаются во время войны, это не выглядят столь безобидно. Попробуем разобраться, почему понадобилось выставлять на посмешище целое Министерство обороны «второй армии мира».

История вопроса

Тема разработки биологического оружия в украинских лабораториях под контролем США стала продвигаться еще в 2009 году. Эту конспирологическую теорию обычно озвучивали активисты под руководством пророссийских политиков в Украине. Во главе этого начинания стоял и стоит Виктор Медведчук (ныне военнопленный), основной противник евроинтеграции.

В программе победившего на президентских выборах в 2009 году Виктора Януковича был заявлен курс на евроинтеграцию. Однако в 2013 году под давлением РФ украинское правительство отказалось от европейского курса, что вызвало мощное протестное движение, которое вылилось в Революцию Достоинства. Это привело к тому, что Виктор Янукович оставил свой пост и бежал на территорию РФ, где, скорее всего, продолжает скрываться до настоящего времени.

Именно в 2014 году, в разгар попыток дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины, которые российская пропаганда называла «русская весна», снова всплыла тема биолабораторий, якобы участвующих в разработке оружия под контролем США.

Так, в областном центре на юге Украины пророссийские активисты начали упорно транслировать на разных площадках СМИ, в том числе в эфирах местного ТВ, информацию об опасности, исходящей для местных жителей от лабораторий. Транслировали это пророссийские активисты, связанные с различными организациями все того же Виктора Медведчука, в частности, рупором этой темы в Херсоне была бывший директор Академического лицея при ХДУ Татьяна Томилина, которая по совместительству состояла в организации «Украинский выбор» Медведчука.

На Херсонщине заявления Томилиной вызвали у местного населения смех, а у близких знакомых некогда уважаемого педагога недоумение. После таких заявлений она заняла почетное место среди городских сумасшедших и больше не воспринималась серьезно никем.

Третье относительно мощное пришествие темы разработки биологического оружия в Украине под руководством Пентагона в эфиры украинских СМИ состоялось в 2020 году. Так, на сайте политической партии ОПЗЖ 15 апреля 2020 года было размещено обращение Виктора Медведчука к президенту, СБУ, МОЗ и премьер-министру о существовании в Украине 15 биологических лабораторий, подконтрольных правительству США. Естественно, без фактов и ссылок на источники.

Также это заявление распространялось через подконтрольные Медведчуку СМИ, такие как телеканал ZIK и 112. Впоследствии все видео на каналах и сайте были удалены, а сами каналы закрыты вследствие санкций РНБО.

Далее к «раскручиванию» темы подключился один из самых рейтинговых телеканалов Украины 1+1, который транслировал авторскую передачу депутата от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александра Дубинского «Секретные материалы». В ней повторялись те же тезисы, что и в заявлении Медведчука. Сама передача напоминала собой концентрат теории заговоров: ноль фактов и масса страшных слов «биологическое оружие», «чума» и «секретные лаборатории».

Важно отметить, что телеканал 1+1 входит в медиагруппу, основным держателем акций которой является Игорь Коломойский, а 25% принадлежит Оксане Марченко, жене Виктора Медведчука. Запись программы вскоре была удалена, и на сегодняшний день в поиске ее найти невозможно.

Нелишне напомнить, что у самого Коломойского большие сложности с американским правосудием, которое добивается выдачи его в США. Александр Дубинский в настоящий момент находится под санкциями США.

Когда осенью реальность военной операции со стороны РФ стала практически очевидной, на сайте президентских петиций 12 ноября 2021 года была зарегистрирована петиция под названием «Биолаборатории США на Украине — это фабрики смерти, немедленно их закрыть». Ожидаемо, что она набрала только 297 из необходимых для рассмотрения 25 000 голосов, поэтому никто не обратил на нее внимания.

И вот тему биологического оружия озвучило МО РФ уже в самый разгар вооруженной агрессии. Озвучило настолько безумную и антинаучную версию, что это вызвало только смех и презрение уже на мировом уровне. А зря.

Летят перелетные птицы

Так, на брифинге МО РФ, начальник войск химической, радиационной и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что Украина и США планировали использовать перелетных птиц в качестве переносчиков патогенов, созданных в пресловутых лабораториях. Однако пресс-секретарь минобороны Коношенков пошел дальше и заявил, что биологическое оружие, которое планировалось использовать при помощи перелетных птиц, было разработано специально против определенного этноса, естественно, русского.

Любопытно при этом то, что, согласно опубликованной статье авторства президента РФ Владимира Путина, а также неоднократным его заявлениям о том, что «русский народ и украинский — это один народ», мифическим украинским биологам должна быть присуждена Нобелевская премия за создание вируса, умеющего проверять паспорт у предполагаемой жертвы. Конечно, такие высказывания должны комментировать не биологи, а психиатры.

Объяснять, почему это бред, не стоит в любом случае. Тут важно, кому адресован посыл. А направлен он исключительно на внутреннего пользователя, чтобы оправдать любые действия своего правительства.

Поэтому на вопрос, зачем выдавать подобные дикие заявления в эфир, ответ очевиден — граждане РФ примут любую, даже самую нелепую аргументацию с подачи государственных СМИ. Безусловно, такое положение вещей трагично, но такова сегодняшняя реальность.

Последние заявления МО РФ по теме биолабораторий — это не что-то новое, а продолжение процесса, заблаговременно запущенного в Украине, как мы видим, еще в 2009 году. Все эти годы готовилась почва. Более того, если учитывать, что распространялось это непосредственно либо самим Виктором Медведчуком, либо через различные организации и каналы СМИ, связанные с ним, то можно сделать вывод, что тема биолабораторий — это только одна часть огромной сети по дестабилизации и продвижению сепаратистских идей именно на юго-востоке Украины.

В том же заявлении МО РФ речь идет о лабораториях Харькова и Одессы, а диверсионный отряд пернатых якобы базировался на территории биосферного заповедника Аскания-Нова в Херсонской области. Распространяемая МО РФ информация достигла уровня не просто фейка, а просто какого-то запредельного уровня глупости, которую озвучивают официальные лица уровня президента.

При этом гражданам демонстрируются даже якобы какие-то документы. Безусловно, весь мир воспринимает это как часть информационной войны, но внутри России это абсолютно спокойно усваивается.

Десятилетия пропаганды, создающей образ врага-монстра, сделали свое дело. Результат — нынешняя война в Украине. Как бы нелепо и глупо не выглядели эти страшилки, рассматривать их как отдельный самостоятельный эпизод было бы неразумно.

Особенно если учесть, что тема контроля США над биолабораториями продвигалась не только в Украине. Так, тот же начальник войск химической, радиоактивной и биологической безопасности, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в Центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Тбилиси была выведена особо опасная новая форма чумы свиней, которая якобы нанесла ущерб некоторым государствам. Это повторила в заявлении МИД Мария Захарова.

Тему разработки биологического оружия в Грузии пытались поднимать с 2018 года. Причем, когда представителей РФ пригласили принять участие в составе международной группы посетить центр, они категорически отказались. Зато потом стали требовать доступ ко всем документам, причем без сопровождения сотрудников или любых других независимых международных экспертных групп.

Учитывая опыт Украины, такие действия не исключают возможности использования темы биологических лабораторий в Грузии как повода для давления или отказа от вступления в ЕС и НАТО. А свой условный Медведчук всегда найдется. Тем более, что качеством создаваемой фейковой информации никто особо не заморачивается.

Таким образом, абсолютно дикие антинаучные заявления касательно разработки биологического оружия были бы смешны, если бы не трагические обстоятельства, последовавшие за ними. Украинские организации, связанные с Медведчуком, занимались не только страшилками о биолабораториях и опытах над людьми. Они продвигали столь же безумную идею «паспорта человека» как альтернативу паспорта гражданина. Идею неподчинения территориальных объединений людей с такими паспортами законам Украины и так далее.

То есть целенаправленно создавалась сеть, целью которой была многолетняя подготовка почвы для вторжения. Однако, как говорится, «что-то пошло не так». «Благодарное» население «с паспортом человека» не встретило «освободителей» хлебом-солью и цветами. Развязалась ужасная война, а Виктор Медведчук, отец-основатель движения против биологического оружия, арестован в ходе спецоперации СБУ.

Нельзя исключать, что в любой постсоветской стране, которую Москва расценивает как территорию своих интересов, найдется свой национальный медведчук, который будет скрываться в деталях.