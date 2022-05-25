Жители Славянска массово покидают город

Славянский железнодорожный вокзал вновь забит желающими покинуть самую горячую точку Украины. Жители Донбасса, где сейчас разворачивается наступление ВС РФ, перебираются в более безопасные регионы страны и за рубеж. В Славянске остаются лишь те, кто в силу особых причин не может уехать. Они говорят, что каждый их день наполнен страхом. #trtнарусском #Украина #Россия #славянск #нетвойне #stopwar #война #донбасс