ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Жители Славянска массово покидают город
Славянский железнодорожный вокзал вновь забит желающими покинуть самую горячую точку Украины. Жители Донбасса, где сейчас разворачивается наступление ВС РФ, перебираются в более безопасные регионы страны и за рубеж. В Славянске остаются лишь те, кто в силу особых причин не может уехать. Они говорят, что каждый их день наполнен страхом. #trtнарусском #Украина #Россия #славянск #нетвойне #stopwar #война #донбасс
Жители Славянска массово покидают город / Others
25 мая 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us