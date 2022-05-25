Для защиты Тайваня от возможного нападения Китая Вашингтон начал переоснащать систему обороны страны, узналагазета The New York Times (NYT). Белый дом использует опыт поставок оружию в Украину для противостояния с Россией, уточняет издание.

В результате усилий США Тайвань должен превратиться в «дикобраза» — территорию, которая будет оснащена американским вооружением и «другими формами поддержки», рассказали источники NYT. В связи с этим США закупает для Тайваня оружие, подходящее для ведения асимметричных боевых действий, при которых небольшие вооруженные силы используют мобильные системы для нанесения ударов по противнику, превосходящему их численностью.

Как сообщает издание, сам Тайвань недавно закупил мобильные ракетные платформы, противокорабельные снаряды и произведенные в США истребители F-16.

Ранее американский президент Джо Байден уже заявлял о готовности защищать Тайвань военным путем против Китая, если это будет необходимо. По словам Байдена, не должно произойти «одностороннего изменения статус-кво», поскольку Пекин не вправе использовать силу для захвата Тайваня, а китайские вооруженные силы «играют с огнем». «Наша политика в отношении Тайваня совсем не изменилась: мы по-прежнему намерены поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и следить за тем, чтобы одностороннего изменения статус-кво не произошло», — отметил он.

В Пекине эти высказывания оценили негативно. Там заявили, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а США «поднимают волну» в ситуации вокруг этой территории. Представитель китайских вооруженных сил У Цян предупреждал, что Пекин в случае увеличения активности Вашингтона в этом вопросе будет «жестче действовать для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности».

Ранее СМИ узнали о переговорах между США и Великобританией, посвященных вариантам сотрудничества для снижения угрозы войны с Китаем из-за Тайваня. Сообщалось, что на встрече американскую сторону представляли представитель Совета нацбезопасности Лаура Розенбергер и координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл.

Сейчас США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, который заявлял о независимости от Китая в 1949 году. При этом они имеют возможность продавать ему оружие в рамках Закона об отношениях с Тайванем, принятого в 1979 году, который предусматривает поставки оружия стране для самообороны. Официально Вашингтон поддерживает позицию Пекина, который не признает независимость спорной территории.

В середине мая США, Тайвань, Канада, Япония, Южная Корея, Филиппины и Сингапур договорились о создании канала для обмена данными, закрытого от Китая и России. Ожидается, что эта система обмена информацией подменит соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в которые входят Москва и Пекин. Систему будут использовать для расширения сетей электронной торговли и внедрения региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта. Незадолго до этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркивал, что Вашингтон не будет менять политику в отношении Тайваня и не поддерживает его независимость.

Ранее тайванские военные провели учения по всему острову, которые имитировали противодействие воздушной атаки со стороны Народно-освободительной армии Китая. Военные отрабатывали противовоздушные боевые операции, а в учениях участвовали произведенные в США истребители F-16, истребители местного производства AIDC F-CK-1 «Цзинго» и ударные вертолеты AH-64. Также власти острова распространили среди населения справочник с информацией о том, как искать укрытия и припасы, как обезопасить себя при авианалете, отключениях электричества и воды, сильных пожарах и разрушениях домов. Также в нем перечислены базовые навыки выживания, указаны адреса бомбоубежищ и мест хранения еды и воды.

Армия США использует опыт Украины и при подготовке собственных военных. Так, в апреле инструкторы использовали его для обучения солдат в ходе учений в пустыне Мохаве. Помимо прочего, они приводили участникам учений примеры нынешней информационной войны, в ходе которой силы вероятного противника, контролирующие вымышленный город Уджен, используют постоянный поток сообщений в социальных сетях, чтобы выдвигать ложные обвинения против американской армии. Также планировалось, что военнослужащие США будут изучать сценарий, при котором вымышленный враг будет стремиться уничтожить осажденный город ракетным огнем.