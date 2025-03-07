ТУРЦИЯ
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МИД Турции: провокации в Сирии недопустимы
МИД Турции выразил обеспокоенность ростом напряженности в Латакии и нападениями на силы безопасности Сирии
МИД Турции: провокации в Сирии недопустимы
МИД Турции / AA
7 марта 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасности и стабильности в Сирии.

В заявлении подчеркивается, что в столь критический период эскалация напряженности в Латакии и атаки на силы безопасности могут подорвать попытки сохранить единство страны и привести к дестабилизации.

Анкара предупредила, что такие провокации не должны превратиться в угрозу миру и безопасности в регионе.

МИД Турции подтвердил свою приверженность поддержке сирийского народа в его праве на мирную и безопасную жизнь. В заявлении отмечается, что Турция продолжит стоять на стороне сирийского народа и властей в стремлении к устойчивому миру и процветанию страны.

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