Министерство иностранных дел Турции заявило, что продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасности и стабильности в Сирии.

В заявлении подчеркивается, что в столь критический период эскалация напряженности в Латакии и атаки на силы безопасности могут подорвать попытки сохранить единство страны и привести к дестабилизации.

Анкара предупредила, что такие провокации не должны превратиться в угрозу миру и безопасности в регионе.

МИД Турции подтвердил свою приверженность поддержке сирийского народа в его праве на мирную и безопасную жизнь. В заявлении отмечается, что Турция продолжит стоять на стороне сирийского народа и властей в стремлении к устойчивому миру и процветанию страны.