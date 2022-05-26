В монастыре Сумела ежедневно больше тысячи посетителей

Действующий православный монастырь Панагия Сумела — один из старейших в мире. Знаковый религиозно-культурный объект Турции IV века основания ежедневно посещают больше тысячи туристов и паломников. Он расположен на высоте 1 300 м над уровнем моря. 6 лет достопримечательность была на реставрации из-за риска камнепада. #монастырь #Сумела #туризм #trtнарусском