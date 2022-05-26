Представителям ФБР удалось предотвратить покушение на экс-президента США Джорджа Буша-младшего. Об этом сообщает Forbes, ознакомившийся с ордером на обыск подозреваемого. По данным издания, заявление о его выдаче было подано 23 марта и получено в мае в Южном округе штата Огайо. Нападение на бывшего президента вместе с сообщниками планировал осуществить живший в Огайо гражданин Ирака Шихаб Ахмед Шихаб, выяснил NBC.

В ходе допроса Шихаб рассказал, что считает Буша-младшего ответственным за убийство многих иракцев во время военного вторжения США в Ирак в 2003 году. Это и стало поводом для покушения, для которого задержанный планировал привезти в страну нескольких членов ИГ. Сам Шихаб приехал в США на законных основаниях и подал прошение о политическом убежище. Также он пытался жениться на американке, чтобы обеспечить себе иммиграционный статус. Его дело, которое начиналось как расследование иммиграционного или визового мошенничества затем переросло в «нечто более зловещее», отмечают издания.

Себя Шихаб называет членом некоего подразделения под названием «Аль-Раед» («Гром»), которым руководит бывший пилот Саддама Хусейна.

За провоз в США своих сообщников Шихаб в июне планировал заплатить не менее $5 тыс. Он хотел привезти в страну четырех бывших членов партии Арабского социалистического возрождения («Баас»), которые находились в Ираке, Египте и Дании. Также он хотел приобрести большой фургон с раздвижной дверью.

«Шихаб заявил, что хотел быть причастным к нападению и убийству бывшего президента Буша, и ему было все равно, умрет ли он сам, поскольку он гордился бы тем, что был бы причастен к убийству Буша», — заявили в ФБР.

Задержанный хотел получить мексиканские гостевые визы для боевиков ИГ, используя паспортные данные, которые он отправлял осведомителю из ФБР через WhatsApp. Также он поддерживал связь с сообщником в Египте через поддельный профиль в Facebook и вел слежку за бывшим президентом во время его поездки в Даллас 8 февраля, а также ездил к резиденции Буша-младшего.

В течение последних месяцев ФБР вместе с таможенной и пограничной службой собирала информацию о мобильных телефонах, используемых Шихабом и его сообщниками, проводила анализ звонков с помощью средств перехвата и отслеживания, осуществляла физическое наблюдение. Силовики планируют предъявить Шихабу обвинения в угрозах в адрес экс-президента, материальной поддержке боевиков и мошенничестве с визами.

В 2001 году, когда Джордж Буш-младший был президентом США, после сентябрьских терактов он объявил «войну против террора», под его руководством США приняли участие в двух полномасштабных военных кампаниях — в Афганистане и Ираке.