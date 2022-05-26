В Стамбуле прошел «Вечер Таджикистана», куда были приглашены генеральные консулы стран Центральной Азии.

Мероприятие состоялось в рамках программы традиционных «Стамбульских вечеров», организованных холдингом Bosfor Global Media. Так как в этом месяце принимающей стороной встречи стал Таджикистан, то в ходе нее гостей познакомили с таджикистанской культурой и блюдами национальной кухни

В мероприятии приняли участие генконсул Туркменистана Муратгелди Сейит Мамедов, генконсул Узбекистана Амирсаид Агзамходжаев, генконсул Кыргызстана Лира Садикова, генконсул Беларуси Алексей Швед, директор музеев Стамбула Айше Чаглаян, бизнесмены района Лалели, журналисты и профессиональные экскурсоводы. В ходе вечера гостям читали произведения поэта-суфия Мевляна Джалаледдина Руми и Омара Хайяма.

Генеральный директор Bosfor Global Media Талха Балык выступил с вступительной речью, в которой напомнил, что Таджикистан известен не только кухней, но и вкладом страны в литературу, философию, поэзию и музыку.

«Когда я встречаюсь с таджикистанцами, я вижу искренность, они действительно очень дружелюбные и естественные люди, — сказал Балык. — Думаю, наши совместные мероприятия помогают нашим странам взаимодействовать эффективнее».

В ответной речи генеральный консул Таджикистана в Стамбуле Мурад Саидзаде заявил, что, хотя его страна небольшая, у таджикистанского народа большое сердце. «Наши двери открыты для всех. Как Мевляна Джалаледдин Руми, который родился в Таджикистане, мы приветствуем всех на земле Таджикистана», — подчеркнул он.

26 мая в столице Турции состоялось еще одно торжественное мероприятие — свое 50-летие отметил Стамбульский фонд культуры и искусства (İKSV). Это событие было отмечено гала-концертом, средства с которого будут использованы для поддержки молодых деятелей искусства.