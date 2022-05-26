В России началась посевная, как отмечают специалисты, со многими неизвестными. Парадокс ситуации заключается в том, что крупные хозяйства и агрохолдинги готовы к посевной полностью, поскольку за ними государство, льготные кредиты и субсидии, а вот частные хозяйства, утверждают фермеры, «перед лицом санкций позабыты и позаброшены».

Они массово жалуются на административную, контрольно-надзорную нагрузку и саботаж региональных чиновников. «Сеять, конечно, будем, — рассказал костромской фермер. — Но уверенности, что переживем этот год, нет. Не знаем, что будет завтра, через месяц, через два… Наберем кредитов, а сможем ли их отдать в срок?»

«Вклад в продовольственную безопасность»

Из-за препятствий для деятельности многие фермеры давно уходят в тень, продолжая работу в качестве физлиц, пишет «Октагон». Сегодня ситуацию, безусловно, усложнили санкции, которые негативно сказались на той же закупке оборудования и запчастей. И хотя федеральные власти вроде как взяли отрасль под контроль, но на быстрые результаты рассчитывать не приходится, говорят эксперты.

В то же время они отмечают, что на сельскохозяйственную отрасль власти сейчас рассчитывают, как никогда. В нынешнем году, по прогнозам российских аграриев, урожай будет выше отличного прошлогоднего. Общая посевная площадь в 2022-м составит 81,3 млн гектаров, что больше чем на миллион гектаров в 2021-м. Сбор зерновых по стране ожидается около 123 млн тонн, в том числе 73 миллиона тонн пшеницы.

«Фермерские хозяйства играют немалую роль в развитии агропромышленного комплекса страны. На их долю приходится около 14% всего объема производства сельскохозяйственной продукции, — уточняет заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко и добавляет: — Они вносят свой вклад в продовольственную безопасность, одновременно решая экономические и социальные задачи на селе».

По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), в прошлом году фермерские хозяйства произвели 58,5% зерновых, около 67% семян подсолнечника, 87% картофеля, 80% овощей, около 60% молока и 27% мяса от общего объема по стране. Казалось бы, страна очень заинтересована в них…

«Эти субсидии не получал»

Чиновники утверждают, что государство оказывает фермерам поддержку. Та же Виктория Абрамченко перечислила: возмещение сельхозкооперативам до 20% лизинговых платежей и возможности продления обязательств по расходованию грантов, предоставленных в 2021–2022 годах. Также она напомнила о выдаче грантов на развитие агротуризма, которая начнется в этом году.

«Чуть ли не каждый день приходят сообщения, что правительство вбрасывает дополнительные миллиарды на льготные кредиты для крестьян под 5% годовых», — отмечает и «Московский комсомолец», но он провел независимый опрос среди фермеров и выяснил любопытные, если не сказать вопиющие случаи. «Из опрошенных фермеров никто эти субсидии не получал, и когда они пытаются выяснить в банках имена счастливчиков, им отвечают, что это коммерческая тайна, «индивидуальная работа с клиентом»», — делится результатами расследования журналист Владимир Чуприн.

Он также отмечает: опытные фермеры и вовсе советуют начинающим коллегам не связываться с кредитами и грантами на развитие. Никаких 5% кредитов для малых сельхозпроизводителей, утверждают они, нет.

«Октагону» представители отрасли также указали на множество других проблем, которые пока не решаются. В их числе диспаритет цен на средства производства и сельскохозяйственную продукцию, проблемы с доступом к рынкам сбыта и реализации фермерской продукции, снижение доходности малых хозяйств, трудности с обеспечением заемными средствами по льготной ставке.

Кроме того, фермеры упомянули о недоступности несвязанной поддержки для большинства хозяйств из-за избыточных требований к ее получению, снижении объемов средств, которые выделяются на гранты, и внедрении федеральных государственных информационных систем отслеживания товаров (ФГИС), таких как «Зерно», «Цербер» и «Сатурн». Последние создают отдельные административные барьеры для деятельности малых форм хозяйств.

«Теперь я мошенник»

Гранты под фермерское развитие — в принципе отдельная тема для разговора. Во многих российских регионах началась волна по их принудительному возвращению. Владимир Чуприн говорит, что чуть ли не каждый третий их получатель сейчас под следствием и некоторые успели получить условный срок — с последующим возвращением в бюджет этого самого гранта.

А все потому, что если фермер не ввел в срок, например, ферму на 20 коров, то в хозяйство приезжает ОБЭП, начинается выемка документов. По мнению правоохранителей, опоздание — мошенничество чистой воды. «Я в 2019 году получил грант 10 млн рублей, — рассказал «МК» один фермер, по понятным причинам пожелавший остаться неназванным. — Построиться в срок не успел, стройматериалы подорожали в два раза. Теперь я мошенник».

Его коллега из Костромской области поделился своей историей: получил деньги на строительство теплицы для овощей закрытого грунта, но купил ее без документов и дешевле в два раза. На оставшиеся средства построил подсобные помещения. В итоге те же арбитражные суды, ОБЭП, выемка документов и возврат гранта. Тут и мошенничество, и нецелевое использование госсредств.

И таких случаев по стране, утверждает «МК», уже сотни. Хорошо, что российские фермеры все равно не опускают руки.

Голод не грозит, но…

«Без хлеба мы точно не останемся, по крайней мере в этом году. Проблем с урожаем не будет», — настаивает Алексей Воложанин, который 25 лет занимался фермерским хозяйством — разведением птицы и кроликов, а последние годы еще и организовывает по России масштабные агроэкспедиции, изучая опыт животноводов, овощеводов, сыроваров и пчеловодов.

По словам Воложанина, опытные фермеры и производители закупили за границей семена прошлой осенью, вышли в посевную, пока у них все хорошо.

«Следующая проблема — деньги за конечную продукцию, которую они получат уже осенью, — говорит эксперт. — Как происходит в зерноводстве? Урожай собрали, продали, все вырученные деньги тут же вложили в следующий год: в семена, удобрения, технику. Проблемы возникли у тех, у кого нет складских помещений. Они оплатили свои заказы еще осенью, ждали весенних поставок. У них возникли проблемы с логистикой».

Голод стране действительно не грозит, отмечают и эксперты «Новых Известий». Но в целом сельское хозяйство России ждут большие перемены — по той причине, что его зависимость от импорта крайне значительна.

По официальным данным, сейчас Россия обеспечена семенами лишь на 63% — тогда как продовольственная безопасность требует как минимум 75% (а в условиях санкций — чем больше, тем лучше). За рубежом отечественные производители привыкли закупать семена свеклы (до 98%), подсолнечника (более 70%), кукурузы (около54%). Централизованной системы импортозамещения пока нет, признают аналитики.

«Главная угроза животноводства»

Тем не менее, за последние восемь лет, то есть с момента первых санкций, в стране шло активное импортозамещение и удалось достичь хороших показателей по некоторым направлениям. Например, к 2019-му импорт говядины и птицы снизился в два раза. Хотя что касается крупного рогатого скота, то доля импорта в Россию достигает 70%.

При этом генетики уже несколько лет заявляют: отечественный материал не только дешевле, но и лучше зарубежного. «Возможно, теперь непростая экономическая ситуация станет для российских селекционеров шансом проявить себя», — выразили надежду аналитики «КарелInform».

Главная угроза для животноводства в России, делают вывод они, — практически отсутствующая селекционная работа, которая прекратилась после распада СССР. Производителям было проще привозить племенных животных из-за рубежа, в итоге сейчас в этой сфере нет ни централизованной системы учета, ни необходимой инфраструктуры. На решение этой проблемы потребуется от трех до пяти лет.

Осторожный оптимизм

Но если производители мяса или зерна так или иначе выживут даже без помощи государства, то громадным тепличным комплексам России будет очень тяжело. Потому как в Сибири, Подмосковье, на Урале и так далее они иностранные — из Голландии, Израиля. А это очень крупный и деньгоемкий бизнес, который не работает без господдержки.

Есть, правда, в сельском хозяйстве и хорошие новости. Например, дефицит ветеринарных лекарств и вакцин для животных в России маловероятен: они в список санкционных товаров не вошли. И даже если поставки из-за рубежа сократятся, импортозамещение возьмет на себя Федеральный центр охраны здоровья животных, мощностей которого хватит, чтобы обеспечить российских животноводов необходимыми препаратами. Также закупать лекарства и сырье можно будет в Индии и Китае.

Тем не менее, даже при оптимистичных прогнозах сельского хозяйства на этот год, властям следует уже сегодня искать ответы на другие вопросы. Например: как под санкциями пройдет посевная будущего года? И смогут ли граждане купить молоко даже при его избыточном объеме в стране. Поскольку себестоимость сельхозпродукции, по прогнозам экспертов, может заметно увеличиться.