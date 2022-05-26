Американская компания Google заявила российским провайдерам о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Обслуживание серверов, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, прекратится с 19 мая. Они применялись в том числе для контента YouTube, пишет РБК.

Уведомления от дочерней ирландской компании Google Raiden Unlimited Companу получили несколько компаний, в том числе «МФТИ Телеком» и «Радиосвязь», узнало издание.

В своем письме «дочка» Google сообщила, что «в связи с изменениями правовой практики» серверы будут отключены и в ближайшее время, а сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. В уведомлении «МФТИ Телеком» (относится к Московскому физико-техническому институту) Google объяснила отключение сервисов тем, что МФТИ находится под западными санкциями.

Крупные провайдеры, включая «Ростелеком» и МТС, в комментарии РБК заявили, что не наблюдают отключений серверов Google Global Cache, а доставка трафика идет в штатном режиме.

Упомянутые серверы Google Global Cache американская компания устанавливает на сетях интернет-провайдеров по всему миру. Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к собственным сервисам.

На прошлой неделе из-за многомиллиардных претензий от государства началось банкротство российской «дочки» Google. Однако оно никак не связано с отключением кеширующих серверов, пояснили источники РБК. «Эта структура не занималась их обслуживанием, — утверждают они. — Это глобальная услуга».

Ранее крупнейший американский интернет-провайдер Cogent Communications, через сети которого проходит около четверти мирового интернет-трафика, разорвал отношения с российскими клиентами. Среди них были, в числе прочего, государственный «Ростелеком» и «Транстелеком».

До этого Госдепартамент США призвал структуры, ответственные за функционирование интернета, не отключать Россию от глобальной сети. Представитель ведомства Нед Прайс сказал, что россияне не должны терять свободный доступ к информационным ресурсам. «Мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России не ограничивалась, — говорил он. — Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты».

В конце марта российские операторы связи сообщали о возможных проблемах с ней, которые могут начаться уже летом. Из-за ухода западных поставщиков оставшегося оборудования «хватит максимум на полгода», а сбои начнутся уже летом — «с июля-августа». Кроме того, стоимость телеком-оборудования в России уже выросла на 40% и может увеличиться еще на 80%.