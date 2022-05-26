В июне среди зарубежных направлений россияне чаще всего бронировали Турцию — 16%, Грузию — 4% и Израиль — 3%. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales.

«Из заграничных направлений в июне россияне полетят преимущественно в Турцию. 16% всех зарубежных бронирований со средним чеком 27 тысяч рублей приходится на эту страну, — сообщили там. — Также в топ направлений вошли Грузия — 4% бронирований и 25 тыс. руб., Израиль — 2,9% бронирований и 37,1 тыс. руб.».

По информации Aviasales, сейчас путешествие в Европу для россиян может стать дороже поездки в Азию: средний чек в Италию выше, чем в Таиланд, на 1,2 тыс. руб. и составляет 49,2 тыс. При этом россияне продолжают бронировать билеты в Италию на июнь, и эта страна занимает четвертое место в рейтинге популярности.

«Средний чек билетов в Таиланд составил 48 тыс. руб., — заявили в компании. — Кроме того, в десятку по популярности вошли Сербия — 40,8 тыс., ОАЭ — 41,5 тыс., Франция — 41,3 тыс., Черногория — 49,1 тыс., Египет — 32,3 тыс. руб.».

Ранее TRT на русском писал, что россияне в апреле приобрели 1152 единицы недвижимости в Турции, тем самым заняв первое место по объемам покупок жилья в этой стране. На втором оказались иранцы (905 единиц приобретенной недвижимости) и иракцы (714 единиц). Популярнее всего среди иностранцев для покупки жилья оказался Стамбул, там было приобретено 2 564 единиц, Анталья с 1970 единицами проданной недвижимости и Анкара с 333.

В конце апреля стало известно, что количество покупок туров за рубеж среди россиян значительно уменьшилось из-за войны в Украине. На майские праздники они планировали уезжать из страны в 6-10 раз реже, чем в допандемийном 2019 году.

Продажи туров в европейские страны в 2022 году упали в сотни раз, в ОАЭ — в пять-шесть раз, в Турцию — в шесть-семь раз. По Европе россияне планируют путешествовать только в Сербию, где туристы бронируют экскурсионные программы. При этом количество купленных путевок по России выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

При этом среди зарубежных направлений Турция была самым популярным среди россиян и ранее. «Рост курса валют и сложности авиаперевозок не останавливают отдыхающих, — рассказывали представители сервиса Travelata.ru.