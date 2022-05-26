В Баку начался TEKNOFEST-Азербайджан

В Баку начался фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST-Азербайджан. Мероприятие впервые проходит за пределами Турции, где имеет большую популярность. Среди организаторов турецкий фонд T3, Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, Министерство промышленности и технологий Турции, а также еще свыше 60 государственных учреждений, вузов и компаний. #trtнарусском #Азербайджан #TEKNOFEST #Турция