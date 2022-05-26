Предприниматели Турции и Татарстана договорились о сотрудничестве

Турция и Татарстан будут интенсивнее сотрудничать для развития малого и среднего бизнеса, особенно в сфере халяля, сообщил глава Организации развития малого и среднего бизнеса Турции (KOSGEB) Хасан Басри Курт. KOSGEB и Фонд развития предпринимательства Татарстана договорились о совместных проектах в ходе 13-го Международного экономического саммита «Россия-Исламский мир: Казанский саммит 2022», который состоялся в столице Татарстана. #trtнарусском #Турция #Татарстан #бизнес #Россия