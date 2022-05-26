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Предприниматели Турции и Татарстана договорились о сотрудничестве
Турция и Татарстан будут интенсивнее сотрудничать для развития малого и среднего бизнеса, особенно в сфере халяля, сообщил глава Организации развития малого и среднего бизнеса Турции (KOSGEB) Хасан Басри Курт. KOSGEB и Фонд развития предпринимательства Татарстана договорились о совместных проектах в ходе 13-го Международного экономического саммита «Россия-Исламский мир: Казанский саммит 2022», который состоялся в столице Татарстана. #trtнарусском #Турция #Татарстан #бизнес #Россия
Предприниматели Турции и Татарстана договорились о сотрудничестве / Others
26 мая 2022 г.
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