В американских городах почтили память погибшего при задержании Джорджа Флойда

В городах США проходят шествия, митинги и траурные мероприятия по случаю второй годовщины смерти Джорджа Флойда. 46-летний мужчина погиб при задержании в мае 2020 года. Полицейский задушил его коленом. Смерть Флойда вызвала широкий резонанс и дала старт глобальному антирасистскому движению «Black Lives Matter». #trtнарусском #BlackLivesMatter #флойд #сша #расизм