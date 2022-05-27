ПОЛИТИКА
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В американских городах почтили память погибшего при задержании Джорджа Флойда
В городах США проходят шествия, митинги и траурные мероприятия по случаю второй годовщины смерти Джорджа Флойда. 46-летний мужчина погиб при задержании в мае 2020 года. Полицейский задушил его коленом. Смерть Флойда вызвала широкий резонанс и дала старт глобальному антирасистскому движению «Black Lives Matter». #trtнарусском #BlackLivesMatter #флойд #сша #расизм
В американских городах почтили память погибшего при задержании Джорджа Флойда / Others
27 мая 2022 г.
Истории
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