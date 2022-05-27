ПОЛИТИКА
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«Чувствительные» роботы начинают работать с людьми
На выставке пищевых технологий Food 4 Future в Бильбао представили «чувствительных» роботов, способных аккуратно обращаться с хрупкими предметами. Один из них перекладывал яйца, а другой — мягкие коробки. Таких роботов сегодня называют коллаборативными — созданными для совместной работы с людьми, или «коботами». За последний год спрос на «коботов» увеличился в пищевой промышленности на 30%. #trtнарусском #коботы #роботы #бильбв #новости #роботы2022
«Чувствительные» роботы начинают работать с людьми / Others
27 мая 2022 г.
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