«Чувствительные» роботы начинают работать с людьми

На выставке пищевых технологий Food 4 Future в Бильбао представили «чувствительных» роботов, способных аккуратно обращаться с хрупкими предметами. Один из них перекладывал яйца, а другой — мягкие коробки. Таких роботов сегодня называют коллаборативными — созданными для совместной работы с людьми, или «коботами». За последний год спрос на «коботов» увеличился в пищевой промышленности на 30%. #trtнарусском #коботы #роботы #бильбв #новости #роботы2022