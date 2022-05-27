ПОЛИТИКА
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Образ «святой с противотанковым оружием» появился на одном из домов Киева
Стрит-арт группа Kailas-V изобразила на одном из многоквартирных домов Киева «святую с джавелином в руках». Площадь мурала — 160 квадратных метров. Как рассказали создатели картины, она не связана с религией, а лишь символизирует стойкость украинского народа в войне с Россией. Kailas-V также проводят сбор пожертвований на восстановление разрушенных войной городов страны. На сегодня группа собрала более $2 млн. #trtнарусском #джавелин #украина #киев #арт #творчество #нетвойне #новости
Образ «святой с противотанковым оружием» появился на одном из домов Киева / Others
27 мая 2022 г.
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