Закон о ленд-лизе — стратегический документ, который говорит о том, что во-первых, США четко определились с победителем в этой войне, а во-вторых, что сделает все для того, чтобы боевые действия прекратились как можно быстрее, так как победа РФ угрожает безопасности всего мира, а не только Украины и Европы.

Для этого Киев будет получать все необходимое и в достаточном количестве. По мнению Пентагона, это позволит Украине вести не оборонительные бои, а перейти в контрнаступление для освобождения территорий, причем включая ОРДЛО и Крым.

Что такое ленд-лиз?

Ленд-лиз означает поставки необходимых товаров или сырья в аренду либо безвозвратно с отсрочкой платежа. Закон о ленд-лизе дает право президенту США предоставлять эту помощь без согласования с Конгрессом. Документ времен Второй мировой войны назывался «Закон по обеспечению защиты США», ленд-лиз 2.0 имеет название «Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине».

Таким образом, нужно отметить, что ни одна война в мире в период после Второй мировой не имела для США такого значения как война в Украине. Во Второй мировой поставки союзникам начались только спустя полтора года после ее начала. Соответствующие договора были подписаны с Британским Содружеством в марте 1941 года, а с СССР только в октябре 1941 года, когда Красная Армия отступала на восток, неся миллионные потери среди живой силы и мирного населения, оставляя территории.

Принятый закон предусматривал такие условия:

- переданное США имущество, оставшееся после войны и пригодное для гражданской деятельности, будет оплачено в рамках договоров на основе долгосрочных кредитов выданных США, в основном беспроцентных

- в случае заинтересованности США в неразрушенной и неутраченной технике и оборудовании она будет возвращена

В рамках этой программы СССР получил не только вооружение, которое было критично необходимо в первый год войны и стало переломным моментом на фронте, но и стратегическое сырье для оборонной промышленности. Так как европейская территория очень быстро оказалась оккупированной, предприятия, которые удалось эвакуировать вглубь материка, потребовали материала, необходимого для разворачивания оборонной промышленности.

Таким образом, поставлялось не только вооружение для фронта, но и остро необходимое сырье, чтобы наладить выпуск собственной военной продукции. Поставки меди, олова, взрывчатых веществ, алюминия тоже входили в программу ленд-лиза.

Несколько фактов о значении ленд-лиза для СССР

Однако в Советском Союзе в послевоенный период высказывались разные оценки важности ленд-лиза, как правило, его значение приуменьшалось. Впрочем, его роль невозможно недооценить, например, легендарный летчик Герой СССР Александр Покрышкин летал на американском истребителе «Аэрокобра».

Они были поставлены до конца 1941 года, то есть в наиболее тяжелый период для Красной армии. Всего тогда СССР получило 730 новых самолетов такого образца.

Рассказ о подвиге советского танкиста Александра Павкина умалчивает о том, что управлял он американским танком «М3 Стюарт» и именно на нем уничтожил в бою 11 из 16 машин противника. Всего за годы войны было поставлено 12000 танков, большая часть из которых прибыла до того, как удалось наладить собственное производство в тылу. Так, в 1941 году в Красной Армии было 50% именно американских танков.

Легендарная «Катюша» устанавливалась на полноприводные оси американского «Студебеккера». За весь период в рамках программы ленд-лиза было поставлено 470 000 автомобилей.

Малоизвестным остается тот факт, что в самый суровый период зимы 1942 года именно американское продовольствие спасало жителей блокадного Ленинграда. За весь период войны по ленд-лизу в СССР было поставлено 2000 радиолокационных станций (РЛС), тогда как собственных было только 775. Доля средств связи от союзников в Красной Армии к 1945 году составляла 80%. Об этом тоже не принято было вспоминать ни в советский период, ни в новой России.

Что же касается оплаты поставок, то этот процесс со стороны СССР затянулся на десятилетия. В советские годы существовал миф о том, что СССР рассчитывался во время войны за ленд-лиз золотом. На самом деле, в счет оплаты поставлялась древесина, мех и золото, которые составили лишь четверть всей суммы.

При этом США значительно сократила со своей стороны долг для Кремля. Вашингтон поставил товаров на общую сумму 11,3 млрд долларов, с учетом инфляции это сейчас около 170 млрд. После войны, проведя переоценку и подсчет уцелевшего имущества, счет сократили до 2,6 млрд.

Но Москва, несмотря на решающую роль ленд-лиза, отказывалась платить за уцелевшую после войны технику. После долгих переговоров Вашингтон предоставил скидку в 50%, то есть нужно было заплатить лишь 1,3 млрд, но и это не помогло. Потом «срезали» еще 25% до 1 млрд. В ходе долгих и тяжелых переговоров, которые продлились до 1972 года, пришли к сумме 772 млн долларов, но через год СССР отказался погашать и эту сумму.

Российская Федерация как правопреемница СССР выплатила остатки долга только через много лет в 2006 году, и после значительной инфляции доллара. То есть фактически рассчиталась несколькими сотнями миллионов за товары на десятки миллиардов.

Украинские надежды и перспективы

Подписанный президентом Байденом закон о ленд-лизе на данном этапе жизненно важен для Украины. По сути, этот закон дает доступ Украине к огромным экономическим ресурсам США. Это позволит ВСУ получать всю необходимую помощь, минуя многочисленные бюрократические этапы.

Украинскому правительству теперь не нужно будет просить вооружение у разных стран, а президенту США ждать одобрения Конгресса, что значительно ускорит процесс поступления помощи. Закон предусматривает возможность поставок с американских баз, которые находятся в Европе. Это не только вооружение и боекомплекты, речь идет также о продовольствии и топливе.

Более того, в рамках ленд-лиза, американское правительство будет закупать для Украины вооружение у третьих стран, если в этом возникнет необходимость. Впрочем, военная промышленность готова удвоить производство, которое оплачивается из федерального бюджета США.

Все для фронта, все для победы

Сказать точно, какое оружие и когда будет поставлено в Украину, пока нельзя, детали договора будут опубликованы позже. Украина рассчитывает на высокотехнологичное вооружение, которое будет сопровождаться обучением украинских военных. В любом случае будут необходимы специалисты, умеющие эффективно и правильно его использовать в боевых условиях. Это в первую очередь касается так необходимых Украине самолетов.

С начала полномасштабного вторжения США уже поставила товаров военного направления на сумму 3,8 миллиарда долларов. Это вооружение, медикаменты, включая аптечки, системы шумоподавления, данные коммерческой спутниковой съемки, химическое, биологическое, радиологическое защитное оборудование, защищенные системы связи, оптика, тепловизоры, лазерные дальномеры, полевое оборудование и запчасти.

Из вооружений ВСУ уже получили:

- 1400 зенитных комплексов Stinger

- 5500 противотанковых систем Javelin

- 14 000 других противотанковых систем

- 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade

- 90 155 мм гаубиц и более 200 000 155 мм артиллерийских снарядов

- 72 тактические машины для буксировки 155 мм гаубиц

- 16 вертолетов Ми-17

- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин

- 200 бронетранспортеров M113

- 7000 единиц стрелкового оружия

- 50 000 000 патронов

- 75 000 комплектов бронежилетов и касок

- 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost

- ракетные системы с лазерным наведением

- беспилотные воздушные системы Puma

- беспилотные корабли береговой обороны

- 17 контрартиллерийских РЛС

- четыре противоминометных радара

- 2 РЛС воздушного наблюдения

- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore

- взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий

Если до закона о ленд-лизе список поставок был внушителен, то теперь Украина получит помощь совершенно другого уровня. В первую очередь это коснется тяжелого вооружения. Ленд-лиз — это не только о поставках вооружения, это в принципе обо всем том, что необходимо для победы Украины. Это транспорт, стратегическое сырье для промышленности и продовольствие.

Почему же столь необходимая помощь пришла только спустя 2,5 месяца после начала войны? Правительство США передало украинским партнерам данные о планах вторжения РФ за полгода до войны. На момент вторжения практически никто не верил в успех ВСУ, слишком неравны были силы. Однако первые успехи украинской армии под Киевом и Черниговом и эффективное использование уже полученного вооружения доказали, в первую очередь Пентагону, что Украина способна бороться, и ей нужно помогать в этом. Американские военные смогли убедить правительство.

Без этих успехов ни о каком ленд-лизе речь бы не шла. Украинская армия показала, что она умеет и будет бороться до конца. Это был своего рода переломный момент войны. Подписание закона о ленд-лизе — четкий сигнал для всего мира, что Украина победит и весь мир должен ей в этом помочь. Сегодня это понимание в мире есть.

Что означает ленд-лиз для РФ

Ввязываясь в так называемую «специальную военную операцию», РФ явно не предполагала вести затяжную войну на чужой территории. Блицкриг «Бросок мангуста» захлебнулся в первые дни. Несмотря на взятые на начальном этапе районы, значительно продвинуться дальше вглубь территории «второй армии мира» не удалось. Более того, северное направление было ими потеряно, а сейчас та же участь ждет Слобожанский фланг.

Всё это происходило в условиях сложностей с поставками необходимого оборонительного вооружения Украине, разрушением ракетными и авиаударами инфраструктуры и стратегических объектов. Теперь, когда четко стало ясно, что Украина воюет не только своими силами, а при беспрецедентной помощи коллективного Запада, движущими силами которого выступают США и Британия, ситуация имеет все шансы быстро меняться. И эти изменения не в пользу РФ.

Тяжелое наступательное вооружение уже представляет опасность не только топливным и военным базам в Курской и Белгородской области, под прицелом окажутся морские базы в Крыму, откуда идет ежедневный массированный ракетный обстрел всей Украины. Поэтому РФ так озабочена транспортной инфраструктурой Западной и Центральной Украины, по которой, по их мнению, идут военные поставки. Эти объекты подвергаются ежедневным ракетным обстрелам. Поставки новейших ПВО поможет защитить и сохранить не только их, но и все города Украины, которые обстреливают изо дня в день.