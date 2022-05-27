27 мая 2022 г.
ПОЛИТИКА
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В Баку открылся Центр турецко-азербайджанской дружбы
В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности состоялась церемония открытия Центра турецко-азербайджанской дружбы, в которой приняли участие министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы и представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Баку Мустафа Кемаль Беязбайрам. #trtнарусском #Азербайджан #Турция #центрдружбы
В Баку открылся Центр турецко-азербайджанской дружбы / Others
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