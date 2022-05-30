Стычки на Храмовой горе

В Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и израильтянами. Сегодня израильтяне отмечают день Иерусалима и проводят Марш с флагами, который знаменует захват Израилем Восточной части города после Шестидневной войны 1967 года. За несколько часов до того, как процессия должна была начаться, полиция заперла нескольких палестинцев в мечети на территории комплекса Аль-Акса, который почитается как мусульманами, так и евреями. Палестинцы бросали камни в сторону полиции, та в ответ применила светошумовые гранаты. #Иерусалим #беспорядки #Палестина #trtнарусском